Молоді українці масово їдуть до Польщі: невтішні результати дослідження

Протягом 2019 року в Польщу виїхала рекордна кількість української молоді віком до 25 років.

Згідно з соціологічним дослідженням, найбільшою групою трудових мігрантів з України стали люди у віці від 26 до 35 років. При цьому їх частка за рік зменшилася на 2%, повідомляє ЄП.

З 21 до 29,2% зросла частка молоді до 36 років. Більшість з них приїхали працювати в Польщу після закінчення навчання.

Молоді українці масово їдуть до Польщі delo.ua

Частка мігрантів у віці 36-46 років склала 23,1%, а у віці 46-55 років – 13,2%. Кількість чоловіків на заробітках знизилося на 3%. Одночасно на третину поменшало робочих, які не знають польської мови.

Варто відзначити, що в 2018 році більше 40% українців були готові працювати в Польщі за мінімальну погодинну ставку. У минулому році таких виявилося лише 6%.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Німеччині на заробітках раптово помер житель Дніпропетровщини.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся