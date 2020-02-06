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7 лютого • оновлено в 09:31
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Молоді українці масово їдуть до Польщі: невтішні результати дослідження

3.4т
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Протягом 2019 року в Польщу виїхала рекордна кількість української молоді віком до 25 років.

Згідно з соціологічним дослідженням, найбільшою групою трудових мігрантів з України стали люди у віці від 26 до 35 років. При цьому їх частка за рік зменшилася на 2%, повідомляє ЄП.

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З 21 до 29,2% зросла частка молоді до 36 років. Більшість з них приїхали працювати в Польщу після закінчення навчання.

Молоді українці масово їдуть до Польщі

Молоді українці масово їдуть до Польщі

delo.ua

Частка мігрантів у віці 36-46 років склала 23,1%, а у віці 46-55 років – 13,2%. Кількість чоловіків на заробітках знизилося на 3%. Одночасно на третину поменшало робочих, які не знають польської мови.

Варто відзначити, що в 2018 році більше 40% українців були готові працювати в Польщі за мінімальну погодинну ставку. У минулому році таких виявилося лише 6%.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Німеччині на заробітках раптово помер житель Дніпропетровщини.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Україна Польща
Місце
Польща
Тег
заробітчани
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
за це стояв майдан,онижедеты с сивыми яйцами водили хороводы.
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hunt andres
hunt andres
Мы не рабы, рабы немы.
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Гервалов Сергей
Гервалов Сергей
А что им остаётся делать если алегархи никак нажраться не могут а платят 2копейки.Так вот пусть сами и работают.
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