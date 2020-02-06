Молоді українці масово їдуть до Польщі: невтішні результати дослідження

Протягом 2019 року в Польщу виїхала рекордна кількість української молоді віком до 25 років.
Згідно з соціологічним дослідженням, найбільшою групою трудових мігрантів з України стали люди у віці від 26 до 35 років. При цьому їх частка за рік зменшилася на 2%, повідомляє ЄП.
З 21 до 29,2% зросла частка молоді до 36 років. Більшість з них приїхали працювати в Польщу після закінчення навчання.
Молоді українці масово їдуть до Польщі
delo.ua
Частка мігрантів у віці 36-46 років склала 23,1%, а у віці 46-55 років – 13,2%. Кількість чоловіків на заробітках знизилося на 3%. Одночасно на третину поменшало робочих, які не знають польської мови.
Варто відзначити, що в 2018 році більше 40% українців були готові працювати в Польщі за мінімальну погодинну ставку. У минулому році таких виявилося лише 6%.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Німеччині на заробітках раптово помер житель Дніпропетровщини.
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