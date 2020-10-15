Молоді та здорові люди можуть не отримати вакцину від COVID-19 до 2022 року – ВООЗ
З початку пандемії коронавірусу у світі ведеться розробка десятків вакцин
На сьогодні ВООЗ не схвалила жодну з них
Очікується, що перші вакцини будуть зареєстровані до кінця року
Здоровим молодим людям, можливо, доведеться почекати до 2022 року, перш ніж їм зроблять щеплення від коронавірусу.
Перші зареєстровані вакцини будуть використані в обмеженій кількості й для тих, хто піддається найбільшому ризику, заявила експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан, пише The Guardian.
За її словами, вакцинувати в першу чергу слід медпрацівників і тих, хто схильний до найбільшого ризику.
Свамінатан уточнила, що, попри проведені численні випробування вакцини проти COVID-19, швидке масове виробництво препарату малоймовірно.
Експерт висловила сподівання, що до 2021 року буде створена принаймні одна ефективна вакцина, однак вона буде доступна тільки в "обмеженій кількості". Здоровим молодим людям, можливо, доведеться почекати до 2022 року, щоб отримати вакцину, заявила вона.
Свамінатан також застерегла від самозаспокоєння з приводу рівня смертності від коронавірусної інфекції, сказавши, що зі збільшенням числа випадків смертність також буде рости.
"Зростання смертності завжди відстає від зростання випадків захворювання на пару тижнів, і ми не повинні заспокоюватися на тому, що рівень смертності знижується", – підкреслила вона.
У світі на завершальному етапі клінічних випробувань знаходиться 10 вакцин-кандидатів проти коронавірусу. Згідно з інформацією ВООЗ, достатньо даних для передачі регуляторним органам вдасться зібрати в період з грудня 2020 го до початку 2021 року.