Молоді та здорові люди можуть не отримати вакцину від COVID-19 до 2022 року – ВООЗ

Здоровим молодим людям, можливо, доведеться почекати до 2022 року, перш ніж їм зроблять щеплення від коронавірусу.

Перші зареєстровані вакцини будуть використані в обмеженій кількості й для тих, хто піддається найбільшому ризику, заявила експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан, пише The Guardian.

За її словами, вакцинувати в першу чергу слід медпрацівників і тих, хто схильний до найбільшого ризику.

Свамінатан уточнила, що, попри проведені численні випробування вакцини проти COVID-19, швидке масове виробництво препарату малоймовірно.

Експерт висловила сподівання, що до 2021 року буде створена принаймні одна ефективна вакцина, однак вона буде доступна тільки в "обмеженій кількості". Здоровим молодим людям, можливо, доведеться почекати до 2022 року, щоб отримати вакцину, заявила вона.

Свамінатан також застерегла від самозаспокоєння з приводу рівня смертності від коронавірусної інфекції, сказавши, що зі збільшенням числа випадків смертність також буде рости.

"Зростання смертності завжди відстає від зростання випадків захворювання на пару тижнів, і ми не повинні заспокоюватися на тому, що рівень смертності знижується", – підкреслила вона.

У світі на завершальному етапі клінічних випробувань знаходиться 10 вакцин-кандидатів проти коронавірусу. Згідно з інформацією ВООЗ, достатньо даних для передачі регуляторним органам вдасться зібрати в період з грудня 2020 го до початку 2021 року.