Молоді нема, одні пенсіонери: з'явилися дані про перепис населення в "ДНР"

Станом на жовтень 2019 року в "ДНР" проживає 2 млн 270 тисяч чоловік, із них 944 тисячі живуть в окупованому Донецьку.
Це дані перепису населення в "республіці", яку окупанти провели в перші два тижні жовтня, написав в блозі на OBOZREVATEL донецький блогер Макс Баринов.
"Народна влада" раніше заявляла, що результати будуть озвучені тільки в другому кварталі 2020 року, але цифри з'явилися вже зараз. Ці дані, звичайно, повний абсурд. Таке враження, що з "ДНР" ніхто не виїжджав, хоча за період війни окуповані міста спорожніли, молоді немає, залишилися одні пенсіонери", – повідомив блогер.
Перепис населення в "ДНР"
Перепис населення в "ДНР"
За його словами, за офіційною статистикою Міністерства соціальної політики України, за період з 2014 по листопад 2019-го, з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Криму, виїхало 1,4 млн людей.
"За даними статистики "ДНР", в Донецьку у 2014-му проживало 949 тисяч осіб, а зараз, через за п'ять років війни, 943 тисячі. По інших містах "ДНР" такі ж дані. В реальності не може бути, щоб населення практично не зменшувалася. Напевно, терористи не знають, як їм бути далі з реальними цифрами, тому, як завжди, дурять людей", – підсумував блогер.
Як повідомляв OBOZREVATEL, всі "посадові" особи в "Донецькій народній республіці" до кінця 2019 року зобов'язані оформити російський паспорт, інакше їх прирівняють до зрадників.
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