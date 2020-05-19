История Советского Союз, как впрочем, и всей России - сплошной, непроходимый как тайга фейк! Одной из значимых и любимых страниц фейковой истории России стала героическая легенда про Молодую Гвардию.

Для того, чтобы руководить, управлять толпой ее не надо переубеждать четко выстроенными логическими доводами.

Толпой руководят эмоции, самая сильная из которых ненависть. И если вы хотите вести толпу на погибель вам постоянно надо подкидывать ей в топку разрывающие ее сознание образы жертв, заставляющие следовать примеру, идеи вызывающие жажду крови, отмщения, справедливости...

Это всегда очень хорошо понимали в Кремле, и Сталин, именно с этой целью, сформулировал так задачу для творческой проституции, ой простите, интеллигенции страны:

Создать в умах советского народа, мученический образ героя!

Образ, кто не жалея живота своего боролся с врагами советского народа, ну и чтобы совсем гладко было, естественно погиб в муках. Этакий варик на тему "жизнь за царя".

Ну и важно чтобы герой погиб, прежде всего для того чтобы потом не смог рассказать правды об истинном ходе событий.

Так, из-под пера талантливых сталинских писак и появились, сказки и былины о подвиге Зои Космодемьянской, Александра Матросова, целиком вымышленных Панфиловцев, ну и конечно же подвиг "Молодой Гвардии".

Автор былины о несгибаемых героях комсомольцах долго искал плодотворную почву для сюжета, и понимая, что найти в стране людей помнящих, с каким удовольствием и как уничтожала красная армия и НКВД их дедов, отцов и сыновей, найти ее было крайне сложно. Но не невозможно!

Писатель на то и писатель, чтобы придумывать новую реальность!

Понимая, что в идеале надо максимально спрятать историю о подвиге подальше от больших населенных пунктов Фадеев отправился в забитый шахтерский городок Краснодон, где начал кропать свою нетленку.

Реальных событий, придуманных автором на самом деле не было и быть не могло, но дабы придать роману признаки документальности писатель и правда вставил в свой миф фамилии реальных жителей Краснодона, судьба которых в силу различных причин, печально закончилась.

В общем писатель Фадеев был отменный и в силу своего таланта написал и правда шедевральное полотно о борьбе, молодых комсомольцев за советскую родину.

Настолько шедевральное, что отец народов был им полностью захвачен и водушевлен, что даже приказал найти героев и наградить их всеми возможными наградами и регалиями, даже не подозревая, что речь идет о практически полностью вымышленных персонажах.

Вся страна носила Фадеева за его миф на руках.

Фадееву вручают Сталинскую премию.

Режиссер Сергей Герасимов начинает снимать фильм.

Столичные театры один за другим ставят по роману спектакль за спектаклем.

Фильмов, как это принято на России сняли даже несколько. Каждый раз корректируя под партийную линию.

В последней своей редакции фильм вообще превратился в шедевр коммунистической пропаганды.

Супер популярный писатель, автор сюжетной линии для ставшего хрестоматийным образцом пропаганды фильма, лауреат сталинской премии. Казалось бы чего еще желать любимцу Сталина и естественно всего советского народа?

Но Фадеев никогда не был рад.

До конца жизни он ходил с застывшей маской ужаса на лице, понимая какое страшное преступление против истины он совершил.

И хотя многие говорили, что автор нетленки сильно переживал, потому что из реального предателя Олега Кошевого сделал героя, а героя разведчика Ивана Туревича превратил в предателя, на самом деле, убило его другое.

Колоссальных размеров ложь, клевета и подтасовка фактов заставили его взяться за пистолет и покончить с собой.

Что в принципе лишний раз доказывало, что писатель Фадеев как человек был хороший, и осознание того какого демона он выпустил, не могло не огорчать его. Да куда там огорчать, он был в ужасе!

Слыть ведущим рупором пропаганды Кремля - не та слава и честь для писателя, интеллигента да и любого представителя искусства на которую он рассчитывал.

В предсмертной записке Фадеев, так описал причину своего преждевременного ухода:

"Жизнь моя как писателя теряет всякий смысл. И я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушиваются подлость, ложь, клевета, ухожу из этой жизни"...

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