"Молодь вже інша": журналіст розповів про гучне фіаско "руского міра"

Грузія за останні роки все більше віддалилася від "руского міра", домігшись істотного прогресу в розвитку.

Про це розповів в Facebook журналіст Роман Бочкала, поділившись подробицями візиту до відомого курортного міста Батумі. Він розповів, що нинішня грузинська молодь погано володіє російською мовою, вважаючи за краще спілкуватися англійською.

"Грузинська молодь вже інша. Як би хто не ставився до Саакашвілі, але йому вдалося відірвати Грузію від РФ. Я ж пам'ятаю Батумі десять років тому. Совок. Але при цьому безкоштовні курси англійської та гавань для інвестицій. Сьогодні це місто Чорного моря, яке найбільш динамічно розвивається. Геть від Москви в дії", - розповів Бочкала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні відомий блогер висміяв російську пропаганду на Донбасі, опублікувавши показові "порожні" фото.

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