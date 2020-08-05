Молодь стала втричі частіше хворіти на коронавірус – ВООЗ

Карина Бондаренко Суспільство 09:44, 5.08.2020 Оновлено: 10:22, 5.08.2020

Кількість інфікованої коронавірусом молоді віком від 15 до 24 років збільшилася втричі за п'ять місяців.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я.

Аналіз ВООЗ, проведений із 24 лютого по 12 липня, показав, що частка хворих людей у віці 15-24 років зросла з 4,5% до 15%.

Зазначається, що зростання пов'язане з відвідуванням нічних клубів і пляжів молодими людьми, а також ігноруванням маскового режиму та соціального дистанціювання.

Як писав OBOZREVATEL раніше, представник ВООЗ доктор Девід Набарро заявив, що світ повинен "навчитися жити" з коронавірусом, оскільки він не зникне в найближчому майбутньому.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Тернопіль та Луцьк збунтувалися проти карантину. Чи покарають мерів і що загрожує містам "червоної" зони

На Луганщині чиновник вимагав у ветерана АТО хабар за інвалідність

Суд Києва попросили анулювати партію "Слуга народу"

У Бейруті прогриміли надпотужні вибухи: здригнулося все місто, є жертви й тисячі поранених. Фото і відео

Арахамія "отримав" замість Зеленського на зустрічі з місцевими жителями в Миколаєві. Відео