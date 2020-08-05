Молодь стала втричі частіше хворіти на коронавірус – ВООЗ

Кількість інфікованої коронавірусом молоді віком від 15 до 24 років збільшилася втричі за п'ять місяців.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я.

Аналіз ВООЗ, проведений із 24 лютого по 12 липня, показав, що частка хворих людей у віці 15-24 років зросла з 4,5% до 15%.

Зазначається, що зростання пов'язане з відвідуванням нічних клубів і пляжів молодими людьми, а також ігноруванням маскового режиму та соціального дистанціювання.

Як писав OBOZREVATEL раніше, представник ВООЗ доктор Девід Набарро заявив, що світ повинен "навчитися жити" з коронавірусом, оскільки він не зникне в найближчому майбутньому.