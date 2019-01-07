''Росії доведеться змиритися'': як Україна святкує Різдво Христове

У понеділок, 7 січня, українці східного обряду відзначають Різдво Христове.

Цього року це свято для нашої країни особливе, так як напередодні нова Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха Варфоломія.

Президент України Петро Порошенко привітав українців зі святом.

Різдво в Україні Сегодня

"У ці святкові дні особливо молимося за наших воїнів. Нехай Господь збереже їх життя і всю нашу країну від будь-якого зла. Нехай новонароджений Спаситель Ісус Христос пошле нам довгоочікуваний мир і благословить кожну українську родину і кожного українця", – сказано у зверненні.

Прем'єр Володимир Гройсман також побажав країні миру і спокою.

"Нехай у цей світлий день серця українців будуть сповнені радістю, теплом, вірою у себе і нашу країну. А всім нам разом – єдності і мирного неба", – підкреслив він.

До воїнів ЗСУ на Донбасі у цей день звернувся і міністр оборони України Степан Полторак.

"Армія, яка не має віри, не може перемагати. Тільки з вірою у серці і в душі ми можемо перемагати! Бажаю, щоб у 2019 році настав мир – після нашої Перемоги. Щоб ми були щасливішими і багатшими, а наша держава стала країною, з якою рахувалися би у світі всі", – йдеться у його привітанні.

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook зазначила, що росіянам доведеться змиритися, бо вони "тепер навіки 6 січня святкуватимуть не Сочєльнік, а наш Томос і наше Різдво".

Перший віце-прем'єр-міністр і міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів також приєднався до привітань.

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря сказав, що в цей день необхідно молитися за мир і єдність Православної Церкви в Україні.

"Господь допоміг у минулому році зробити важливі кроки на цьому шляху, але попереду багато роботи, яку повинні разом робити в дусі правди, братньої любові, терпіння і взаємної підтримки. З нагоди громадянського Новоліття дякуємо нашому Творцеві за благодіяння минулого року і просимо благословення і милості – у році, який починається", – заявив він.

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