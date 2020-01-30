Мокро, але тепло: синоптикиня дала прогноз на останній день січня по Україні

У п'ятницю, 31 січня, погоду в Україні визначатиме так званий парад атмосферних фронтів, через що на більшій частині території країни йтимуть дощі та мокрий сніг.

Таким прогнозом на своїй сторінці у Facebook поділилася народна синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, спершу опади йтимуть у західних областях, на Вінниччині, Житомирщині та Київщині.

До вечора п’ятниці дощі зі снігом дійдуть уже до Одещини, Кропивницького із районами, а також до Черкащини.

Наталія Діденко дала прогноз на 31 січня по Україні

"Все, що не потрапляє у цей список – без суттєвих опадів", – підкреслила Діденко.

Що ж до температури повітря 31 січня, то вона протягом дня становитиме +1… +5, на півдні – до +4… +9 градусів. Вітер буде південно-західний, поривчастий і сильний.

У Києві цього дня теж очікується волога погода, періодично йтиме мокрий сніг чи дощ, вітер буде рвучким. Денна температура повітря у столиці – приблизно +3 градуси.

Карта погоди в Україні Facebook/Наталія Діденко

Водночас, додала синоптикиня, у найближчі вихідні, 1-2 лютого, в Україні хоч і переважатиме "сира" погода, але потепліє. Наприклад, на заході буде до +7… +10, на півдні – до +12 градусів.

"А наступного тижня знову дещо похолодає. Градусні гойдалки триватимуть і в лютому, проте серйозні морози малоймовірні. Цьогорічна зима тримає фасон", – підсумувала свій прогноз Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лютий в Україні буде аномально теплим, як і його попередник січень. Відхилення від температурної норми становитиме до 5 градусів.

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