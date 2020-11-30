Україну накриє мокрим снігом: оголошений перший рівень небезпеки

В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях 30 листопада синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру. Спеціалісти попередили про те, що погодні умови можуть призвести до порушень руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

За прогнозом спеціалістів, в означених областях можливий значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь.

Також на півдні та сході – пориви вітру 15-20 м/с.

На дорогах країни, крім південного сходу, подекуди ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 30 листопада Україну перетне атмосферний фронт, який принесе в деякі регіони дощі зі снігом. У деяких областях України можливий сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледиця.

Погіршення погоди варто очікувати в Сумській, Полтавській, Черкаській, Одеській, Миколаївській областях та в Кропивницькому з районами. Меншою мірою негода торкнеться Чернігівщини.