Мокрий сніг, мороз та шквальні вітри: Україні спрогнозували погоду на 19 листопада

Синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала погоду на четвер, 19 листопада, в Україні та Києві: на всій території вночі очікується мороз, вдень у різних регіонах погода буде відрізнятися, однак істотних опадів не передбачається ніде.

Синоптичну ситуацію в Україні визначатиме антициклон Thodо, написала Діденко на своїй сторінці у Facebook, при цьому погода не буде дуже комфортною.

Прогноз погоди на 19 листопада Facebook Наталка Діденко

"...з півночі Європи та північного заходу підпиратиме інша повітряна маса, погрожуватимуть фронти далекого північного циклону, і тому це протистояння виллється мешканцям Заходу та Півночі України у сильний неприємний вітер", – наголосила Діденко.

У західних та північних областях можливий штормовий вітер, також сильний вітер очікується в Криму та на Приазов'ї.

Температура повітря найближчої ночі:

у східних областях ймовірно -7...-13°С;

на решті території 0...-5°С.

Вдень 19 листопада на території нашої країни очікується 0...+5°С, на сході – до 3 градусів морозу.

"Окремий температурний статус у четвер матиме західна частина країни, вона обіцяє бути найтеплішою: вночі -1...+3°С, вдень +5...+10°С. На дорогах місцями ожеледиця", – написала Діденко.

У Києві День української Гідрометслужби буде сухим, вітряним та холодним. Вночі 0...-2°С, вдень +2...+3°С. У п'ятницю, 20 листопада, в столиці очікується дощ з переходом у мокрий сніг.

Прогноз погоди на 19 листопада Facebook Наталка Діденко

Також на Україну найближчими днями чекають магнітні бурі, повідомила синоптикиня.

"Тому бажано подвоєно уважно до себе, до свого здоров'я, але без переляку та хаотичних рухів до неврозу", – написала вона.

Прогноз погоди на 19 листопада Facebook Наталка Діденко

Прогноз погоди на 19 листопада Facebook Наталка Діденко

Прогноз погоди на 19 листопада Facebook Наталка Діденко

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що народний синоптик Володимир Деркач відзначив, що в період з 20 грудня може бути аномально тепла погода, яку він навіть назвав "зимовим бабиним літом". Проте спрогнозував, що в останні дні 2020 року все-таки очікуються невеликі морози та опади у вигляді снігу.