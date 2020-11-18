Мокрий сніг, мороз та шквальні вітри: Україні спрогнозували погоду на 19 листопада

Синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала погоду на четвер, 19 листопада, в Україні та Києві: на всій території вночі очікується мороз, вдень у різних регіонах погода буде відрізнятися, однак істотних опадів не передбачається ніде.

Синоптичну ситуацію в Україні визначатиме антициклон Thodо, написала Діденко на своїй сторінці у Facebook, при цьому погода не буде дуже комфортною.

"...з півночі Європи та північного заходу підпиратиме інша повітряна маса, погрожуватимуть фронти далекого північного циклону, і тому це протистояння виллється мешканцям Заходу та Півночі України у сильний неприємний вітер", – наголосила Діденко.

У західних та північних областях можливий штормовий вітер, також сильний вітер очікується в Криму та на Приазов'ї.

Температура повітря найближчої ночі:

у східних областях ймовірно -7...-13°С;

на решті території 0...-5°С.

Вдень 19 листопада на території нашої країни очікується 0...+5°С, на сході – до 3 градусів морозу.

"Окремий температурний статус у четвер матиме західна частина країни, вона обіцяє бути найтеплішою: вночі -1...+3°С, вдень +5...+10°С. На дорогах місцями ожеледиця", – написала Діденко.

У Києві День української Гідрометслужби буде сухим, вітряним та холодним. Вночі 0...-2°С, вдень +2...+3°С. У п'ятницю, 20 листопада, в столиці очікується дощ з переходом у мокрий сніг.

Також на Україну найближчими днями чекають магнітні бурі, повідомила синоптикиня.

"Тому бажано подвоєно уважно до себе, до свого здоров'я, але без переляку та хаотичних рухів до неврозу", – написала вона.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що народний синоптик Володимир Деркач відзначив, що в період з 20 грудня може бути аномально тепла погода, яку він навіть назвав "зимовим бабиним літом". Проте спрогнозував, що в останні дні 2020 року все-таки очікуються невеликі морози та опади у вигляді снігу.