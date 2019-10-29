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29 жовтня • оновлено в 06:31
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Мокрий сніг і похолодання: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

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В Україні у вівторок, 29 жовтня, йде холодна і місцями дощова погода. Синоптики також попередили про появу мокрого снігу.

Як уточнює Укргідрометцентр, у центральних, східних, південних областях та на Прикарпатті місцями очікується невеликий дощ, у Карпатах з мокрим снігом.

У південних областях вночі та вранці очікується туман. Вітер буде поривчастий західний і північно-західний. Температура вночі 1-6° тепла, на сході і півдні 4-9°; вдень 5-10°, у південній частині 11-16.

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Холод та морози: з’явився прогноз погоди на кінець жовтня та початок листопада у Києві

На Україну насувається похолодання

На Україну насувається похолодання

"Прямий"

У Києві 29 жовтня – без опадів, вітер переважно північно-західний. Зниження температури вночі до 3-5° тепла, вдень до 7-9°.

Мокрий сніг і похолодання: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що початок листопада в Україні буде погожим, а температура повітря ще протримається вище нуля. В окремих регіонах країни можливі невеликі дощі. Зовсім холодно у країні стане лише у кінці листопада.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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