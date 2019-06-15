Мокрий президент: Зеленський ошелешив витівкою в Маріуполі: відео

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Маріуполя пробігся через фонтани.

Запис опубліковано на YouTube-каналі "Новини Донбасу" в суботу, 15 червня. На кадрах видно, як президент пробіг повз дітей, які також рятувалися від спеки.

Разом з президентом намокнути довелося і його охоронцям. Витівка Зеленського викликала ажіотаж в мережі, користувачі активно діляться кадрами в мережі.

"Бідна охорона, з таким начальником працювати", "Круто", "Зе молодець, я теж так побігати хочу", "Крутий у нас президент!" "Мені сподобалася ця гра з дітьми, не тупий совок", "Найсмішніше на відео - охорона Зеленського", - пишуть коментатори.

Президент Володимир Зеленський освіжився в маріупольському фонтані. pic.twitter.com/Nr0wbC1Ea2 - Новини Донбасу (@novostidnua) 15 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Маріуполі Зеленський також зворушливо звернувся до жителів міста, зробивши гучну заяву про українську мову і перемогу над окупантами.

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