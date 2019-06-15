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Мокрий президент: Зеленський ошелешив витівкою в Маріуполі: відео

10.9тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Маріуполя пробігся через фонтани.

Запис опубліковано на YouTube-каналі "Новини Донбасу" в суботу, 15 червня. На кадрах видно, як президент пробіг повз дітей, які також рятувалися від спеки.

Разом з президентом намокнути довелося і його охоронцям. Витівка Зеленського викликала ажіотаж в мережі, користувачі активно діляться кадрами в мережі.

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"Бідна охорона, з таким начальником працювати", "Круто", "Зе молодець, я теж так побігати хочу", "Крутий у нас президент!" "Мені сподобалася ця гра з дітьми, не тупий совок", "Найсмішніше на відео - охорона Зеленського", - пишуть коментатори.

Мокрий президент: Зеленський ошелешив витівкою в Маріуполі: відео
Мокрий президент: Зеленський ошелешив витівкою в Маріуполі: відео
Мокрий президент: Зеленський ошелешив витівкою в Маріуполі: відео
Мокрий президент: Зеленський ошелешив витівкою в Маріуполі: відео
Мокрий президент: Зеленський ошелешив витівкою в Маріуполі: відео
Мокрий президент: Зеленський ошелешив витівкою в Маріуполі: відео
Мокрий президент: Зеленський ошелешив витівкою в Маріуполі: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Маріуполі Зеленський також зворушливо звернувся до жителів міста, зробивши гучну заяву про українську мову і перемогу над окупантами.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаМаріуполь
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а в конституции записано, что президентом может стать только НОРМАЛЬНЫЙ? А охране в следующий раз как останавливать? Или не обращать внимание на выходки комика?
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nic nic_
nic nic_
А с моста-те.А по крыше электрички-те.73% не изменились.для них это круто.А договорится о поставках угля на 3 % дешевле -не интересно.А пару современных центров ,чтобы в Израиль не ездить больным-лечиться,врачам-зарабатывать.Это не круто.Скучно.Цирк продолжается.
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Билан Людмила
Билан Людмила
Щось зовсім дурненький.
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