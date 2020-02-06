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7 лютого • оновлено в 09:29
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"Моїми творами нахабно торгують": український художник, який малював для ЗСУ, відстоює авторські права

2.6т
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Український художник, музикант, лідер гурту "От Вінта" Юрій Журавель вимушений відстоювати свої авторські права на твори, які він створював у 2014 році для шевронів Самооборони Майдану, Руху Опору Капітуляції, волонтерів та добровольців безкоштовно.

Своєю історією він поділився на своїй сторінці у Facebook. "У ті буремні роки я малював, викладав і казав – користуйтесь, головне, щоб ми перемогли. Головне – ідея, жертовність в ім'я країни, безкорисність", – написав Журавель.

Однак пізніше йому довелося захищати авторське право, коли в багатьох місцях він почав знаходити в продажу різні вироби зі своїми ілюстраціями.

Ілюстрація Журавля

Ілюстрація Журавля

Скріншот відео

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"Спочатку, я побачив у продажу великий настінний календар з моєю #Небесною_Сотнею, на якому числова сітка була поверх малюнку і одна з цифр потрапила на обличчя мого друга Сані Храпаченка. Це мене дуже засмутило. На моє зауваження виробникам, почув відповідь – А ти хто такий?!"– продовжив художник.

"Потім на Андріївському узвозі побачив футболки з моїми ілюстраціями, де старанно був затертий мій підпис, далі почали масово з’являтись контрафактні ножі, обгортки для паспортів, гаманці, брелоки, чохли для телефонів та ін. з моїми зображеннями. Усе це не те, чого я бажав для своїх творінь. Їх зміст цинічно викривлено до неможливості!" – обурився Журавель.

Після низки таких ситуацій художник звернувся до патентного бюро, яке розпочало активні дії з пошуку порушень його авторського права, поширених з комерційною метою.

"Підкреслю: їх діяльність була спрямована лише на об’єкти, які використовували мої роботи з метою наживи! Уявіть: моїми творами нахабно торгують!" – наголосив Юрій.

Особливе обурення, судячи з розповіді Журавля, викликала поведінка певного Олексія Сопіна, який використав зображення його "Архангела Михаїла" і "Козака з шаблями" для оздоблення курток власного виробництва, а тепер поширює в інтернеті сумнівну інфомацію про нього. У відповідь на зауваження уповноважена художником особа почула: "Ти кто такая? Я ему пісал, он не отвечал, я взял. У мєня нєт врємєні і желанія етім занімацца!"

Як зазначив художник, справа була передана в суду і державна виконавча служба арештувала активи Сопіна.

"Справа дійшла до суду, не тому що я хотів нажитись, я просто хотів справедливості", – підсумував Журавель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Журавель придумав для колишнього предстоятеля УПЦ КП Філарета новий образ, зобразивши його у ролі "Святого Миколая України".

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Небесна Сотня
Особа
Юрій Журавель
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