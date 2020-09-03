"Мої діти стали заручниками!" Маленьких українців не випускають з Англії і ніхто не може допомогти. Ексклюзив

Через погіршення епідеміологічної ситуації Україна закрила кордон для іноземців. Однак ця заборона вдарила і по українцях – маленьких дітей киянки Оксани П'ятикопової, які збиралися повернутися додому в супроводі бабусі, не пустили в літак. Мама дійшла вже і до МЗС, проте ситуації це не допомогло.

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Оксана П'ятикопова – громадянка України, як і її сини: шестирічний Максим і п'ятирічний Тимофій. Хлопчики разом із бабусею уже повинні були повернутися додому з Англії, проте їх не пустили на борт літака авіакомпанії Wizz Air.

Як розповіла OBOZREVATEL мама хлопчиків, ситуація просто надзвичайна.

"Мої діти застрягли за кордоном і не можуть повернутися додому з родичкою першої лінії! Згідно з рішенням нашого уряду, було обмежено в'їзд іноземців в Україну. Але там є і виключення – наприклад, для іноземців, які є родичами першої лінії громадян України. Бабуся моїх синів – Людмила Девера – уже громадянка Великобританії. 30 серпня вона з Максимом і Тимофієм повинні були вилетіти до Києва. Однак, коли вони приїхали в аеропорт "Лутон", то її та моїх дітей не пустили на борт літака", – розповіла Оксана.

Аеропорт "Лутон" знаходиться в 48 км на північ від Лондона

За словами жінки, бортпровідники авіакомпанії Wizz Air заявили, що є "заборона в'їзду іноземців в Україну", – розповіла Оксана.

Бабуся мала всі належні документи на руках – її старий паспорт України, копію паспорта її сина, який є громадянином України, його свідоцтво про народження, її свідоцтво про шлюб і зміну прізвища і навіть зворотний квиток на наступний день. Жінка намагалася пояснити співробітникам авіакомпанії, що не підпадає під заборону, тому що є родичем першого лінії, але її ніхто не захотів слухати.

Коли мама хлопчиків дізналася, що дітей з бабусею не пустили на борт, то відразу ж подзвонила в Посольство України у Великій Британії, але її запевнили, що бабуся дійсно має повне право перетнути кордон. Потім Оксана звернулася до Держприкордонслужби України, там їй підтвердили, що дітей у супроводі бабусі-британки, звичайно ж, пропустили би. Те ж саме сказали і в Міністерстві закордонних справ.

Максим і Тимофій в англійському аеропорті

Оксана почала обривати телефони авіакомпанії. "Колл-центр Wizz Air не зміг мені допомогти, оскільки "вони не мають відношення до цього". У Wizz Air немає представництва в Україні, є в Угорщині, а оператори колл-центру можуть тільки продати квитки, забронювати, допомогти поміняти дату, а от вирішити таку, як у нас проблему – ні. Я написала скаргу онлайн, але вже четвертий день не отримую відповідь. Мої діти, як і раніше, за кордоном! Вони, по суті, заручники! Я хочу повернути хлопчиків, але ніхто мені не може допомогти!" – додала жінка.

За її словами, всього лише потрібна формальна довідка, яку можна буде показати співробітникам авіакомпанії, щоб ситуація не повторилася. Однак отримати цю довідку Оксана не може.

"Мене футболять від одного відомства до іншого! Скажіть, будь ласка, чи є та людина, яка нам може допомогти? Скільки вже пішло часу і сил, а я не можу домогтися простого папірця! Ні МЗС України, ні посольство України у Великобританії не хоче видавати такий документ, тому що не бачать у цьому необхідністі. Мовляв, у постанові ж чітко йдеться, хто з іноземців може в'їхати в Україну", – додала засмучена мати.

Дітей з бабусею не пустили на борт літака

Оксана шукала інші варіанти, як забрати дітей.

"Я вже хотіла "забити" на цей конфлікт і замовити послугу супроводу дітей бортпровідниками авіакомпанії. Але виявилося, що послуга доступна, якщо діти старші шести років. А моєму молодшому синові всього п'ять. Тобто, цей варіант відпав", – поділилася жінка.

На питання, чому вона сама не полетить по дітей, Оксана відповіла, що в цьому разі вона повинна буде "відсидіти" в Англії двотижневий карантин.

"У цей маленький аеропорт літають тільки прямі рейси і немає транзитної зони. За правилами Англії, я повинна буду заповнити анкету, відсидіти карантин два тижні і тільки після цього полетіти назад. Тобто, якщо я там пройду паспортний контроль, то не можу відразу повернутися назад", – розповіла мама застряглих за кордоном синів.

Маленькі кияни дуже хочуть побачити батьків

Один із синів Оксани мав піти в перший клас, але тепер початок навчання затримався невідомо на скільки. Але головне для батьків хлопчиків, звичайно ж, не школа, а повернути дітей додому – в Україну.