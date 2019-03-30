Могло засмоктати в маховик: на Вінниччині трапилася страшна НП з дитиною

У селі Бахтин Вінницької області 29 березня 13-річний хлопчик застряг у металевих конструкціях на покинутій фермі.

За допомогою спецобладнання рятувальники звільнили хлопчика і передали лікарям "швидкої", повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

"Вивільнення дитини ускладнювалося тим, що під час проведення рятувальних робіт існувала загроза прокручування махового колеса, що могло привести до більш тяжких наслідків", – йдеться в повідомленні. Також у ДСНС закликали батьків прищеплювати дітям навички культури в побуті і піклуватися про їхню безпеку.

порятунок дитини ДСНС

Рятувальник ДСНС ДСНС

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