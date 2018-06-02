Могли виїхати, але залишилися: як дві подруги вибрали Україну і не прогадали

Аліна Щербина та Катерина Дорошевська - випускниці факультету журналістики ДНУ ім.О.Гончара. Дівчата працювали за фахом в Дніпрі, трохи пізніше - в Києві. Аліна мала досвід життя за кордоном, Катя - багато подорожувала. Обидві могли б легко виїхати з України, але вирішили залишитися і не шкодують про це.

Два роки тому вони вирішили створити те, чого на їхню думку не вистачало їх рідному місту. Так, з'явився проект "БУДЬ в UA", що включає в себе кілька напрямків, покликаних підтримувати українських підприємців.

Про безмежні бізнес-можливості, нестачу посмішок і сервісу в Україні, а також бажанні продовжувати роботу вдома - в їх розповіді OBOZREVATEL.

Аліна: Ми з Катею п'ять років працювали разом на 34 каналі в Дніпрі журналістами, а після, з різних причин виїхали. Я поїхала подорожувати на Балкани, працювала в IT-стартапі. Півроку жила в Чорногорії. Про еміграцію ніколи не мріяла, сприймала це як певний період життя, як цікавий досвід. І при першій же можливості повернулася в Україну, до Києва. Працювала редактором рубрики про селебрітіз на каналі "Україна", одночасно працювала бренд-менеджером українського дизайнера одягу.

Катя: З Дніпра я на два роки виїхала до Києва. Працювала журналістом в ранковій програмі на телеканалі "Україна". У своїй рубриці розповідала про цікаві і надихаючі молоді бізнеси, які відкривають українці. Насправді, ніколи не думала про еміграцію. Тому що навіть переїзд з Дніпра до Києва дався мені досить складно. Крім того, я вважаю, що в Україні зараз відмінний час, щоб розвивати цікаві проекти, у нас адже нічого немає, дуже багато вільних ніш.

- Коли прийшла ідея створення проекту?

- Одного разу ми зустрілися в Києві за кавою і стали обговорювати заходи в столиці. При цьому зітхали і повторювали: "А в Дніпрі взагалі нікуди піти!". У якийсь момент народилася думка - "Так а чому б самим не зробити щось цікаве?", і понеслося! Досвіду в організації заходів у нас не було, до цього ми організовували хіба що зйомки сюжетів і власні весілля. Але це було неважливо! Мотивація зашкалювала і вже на наступний день ми писали свій перший бізнес-план. На серветці, зрозуміло! Це було в березні 2016, через два місяці ми провели наше перший захід.

- З якими труднощами зіткнулися? Наскільки складно було стати підприємцями?

- Було складно зробити остаточний вибір між постійною роботою в Києві на ТБ і власним бізнесом в Дніпрі. Такий вибір довелося робити через 5 місяців після старту проекту. Завдань стало настільки багато, що поєднувати їх з роботою в офісі вже стало неможливо. На той момент, бізнес тільки починав виходити на самоокупність, тому довелося закрити очі, повірити в майбутній успіх, звільнитися з роботи в столиці і повернутися в рідний Дніпро. Зараз будь-які складності ми сприймаємо як поточні завдання, які потрібно вирішити, не більше.

Тепер "БУДЬ в UA" - це не тільки маркет. За два роки ми запустили ще кілька напрямків. По-перше шоурум українських дизайнерів "БУДЬ в UA" showroom. Це секретний магазин в самому центрі Дніпра, в якому можна кожен день купити речі від брендів made in UA, ми його запустили 5 місяців тому.

Коли ми вирішили відкрити шоурум, у нас звичайно ж була невелика фора - учасники маркету "БУДЬ в UA". Вони вже працювали з нами, тому довіряють на 100%. Коли ми почали запрошувати бренди і розповідали, що відкриваємо шоурум, перше що чули - НАРЕШТІ!

А ще цієї весни ми вперше організували ярмарок GASTRO-дворик. Це платформа для просування дрібних виробників фермерських та крафтового виробників. Ми допомагаємо їм знайти нову аудиторію для реалізації своїх продуктів. Це наше новий напрямок, якому зараз приділяємо багато уваги.

- На вашому майданчику часто проводяться лекції. За статистикою відвідувань, що цікавить українців?

- "БУДЬ в UA" лекторій - це серія навчальних, мотивують і бізнес-лекцій. Наша освітня місія полягає в тому, щоб мотивувати і надихати молодих людей відкривати свою справу. Саме тому щомісяця ми організовуємо зустрічі з власниками крутих дніпровських бізнесів. Власники модних брендів, ресторанів, кав'ярень, магазинів - ці люди із задоволенням діляться досвідом, як почати щось своє. Для вже існуючого бізнеса у нас є напрямок освітніх лекцій. Ми розбираємо як будувати бренд, інструменти маркетингу і ПР, налаштовуємо разом рекламу в соцмережах і вчимося створювати фото-контент. Навіщо ми це робимо - наша задача допомогти бізнесам стати на ноги. Адже це розвиває ринок.

- З якими емоціями повертаєтеся із закордонних поїздок?

- Завжди повертаємося з тисячею і однією ідеєю, як трансформувати власний бізнес, як поліпшити, що додати, а що прибрати. Привозимо з собою дуже багато натхнення, хочеться розвиватися і рости. А не вистачає нам посмішок, гостинності, приємного і ненав'язливого сервісу. Ці якості ми намагаємося культивувати і у себе, і у своєї команди.

- Хто є вашим ментором в бізнесі, бажанні працювати і жити в Україні?

- Нас мотивують дуже багато молодих бізнесменів, який зробили себе самі. Ми стежимо за розвитком креативних проектів по всій країні і з натхненням цікавими компаніями! Намагаємося вчитися у кращих, вивчаємо шляхи і способи розвитку бізнесу в Україні. А взагалі для того, щоб із задоволенням жити і працювати в Україні нам досить одного - улюбленої справи, яка змінила наше життя!

- Чому все-таки вирішили залишитися в Україні, а не поїхали шукати щастя за кордоном?

- В гостях добре, але вдома завжди краще! Якщо хочете щось змінити в нашій країні, то починайте саме з себе. Зараз, як ніколи, на хвилі моди і віри у все українське потрібно починати свій бізнес. Малий бізнес у всіх країнах світу - це основа фінансового благополуччя країни.

- Які плани на майбутнє?

- У планах - розвиток всіх наших напрямків. Зберегти регулярність маркету "БУДЬ в UA", зробити GASTRO дворик головною ярмарком крафтового продуктів в Дніпрі, збільшити кількість освітніх заходів і поліпшити їх якість, а наш магазин "БУДЬ в UA" showroom зробити улюбленою шопінг-точкою для всіх дівчаток міста!

А взагалі, нашою головним місією залишається - допомагати українському бізнесу розвиватися і починатися. Для цього плануємо, на основі нашого досвіду і за допомогою інших крутих фахівців, відкрити школу брендів "БУДЬ в UA". Сподіваємося, що після такої школи будь-який початківець бізнес чітко знатиме, що і як робити, як грамотно просувати свій бізнес без залучення величезних бюджетів.