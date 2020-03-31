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31 березня • оновлено в 22:46
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Могла підхопити коронавірус у пологовому: рідні померлої породіллі з Івано-Франківщини вказали на серйозний нюанс

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Рідні 37-річної породіллі з Івано-Франківщини з підозрою на коронавірус, яка померла у пологовому будинку 30 березня, заявили, що не вірять, що її хвороба пов’язана з візитом закордон, адже він був ще у листопаді.

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Про це повідомляє видання "Галка". Сестра померлої розповіла, що жінка повернулася в Україну з Польщі ще 20 листопада, тому, на її переконання, смерть не може бути пов'язаною з поїздкою.

"З її палати забрали двох вагітних жінок із температурою, почали все дезінфікувати. 29 числа їй стало гірше, але лікарі не казали, що з нею. Народила дитину. Від початку госпіталізації ми її не бачили, тільки передавали передачі. 30 березня вона померла”, – розповіла жінка.

Могла підхопити коронавірус у пологовому: рідні померлої породіллі з Івано-Франківщини вказали на серйозний нюанс

Заступник директора департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний, який повідомив громадськості про візит породіллі закордон, пояснив, що немає значення – була жінка за межами України тиждень, чи три місяці тому.

“Коли їй стало погано і вона зізналася, що була закордоном, ми її перевели у спеціальне ізольоване місце. Тим більше, що симпоматика почала наростати дуже швидко. Бо були супутні захворювання", – сказав Чемний.

Сестра померлої впевнена, що навіть якщо за наслідками посмертних аналізів у породіллі виявлять коронавірусну інфекцію – підхопила вірус вона лише у пологовому. Адже на вулицю не виходила, з рідними спілкувалася тільки телефоном.

Наразі триває лабораторне дослідження аналізів померлої жінки. Її щойно народжена донька у доброму стані. Вдома залишився 14-річний син.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 березня в Івано-Франківському обласному пологовому будинку померла породілля, у якої підозрювали коронавірус.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Івано-Франківськ
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Комментарии на сайте не модерированы
Перемога скоро
Перемога скоро
Может сначала всё-таки причину смерти установить, а уже потом догадки строить?
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