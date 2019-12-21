"Моєму життю загрожує небезпека!" Затятий противник Путіна попросився в Україну

Журналіст Євген Гайворонський, який був затриманий в Криму після того, як став гостро критикувати політику президента Росії Володимира Путіна, попросився виїхати на територію, контрольовану Україною.

Про це він написав у листі до Верховного суду Республіки Крим. Лист потрапив в розпорядження OBOZREVATEL. Після затримання Гайворонського помістили в центр тимчасового утримання іноземних громадян.

"Згідно з Конституцією РФ, Крим – це Україна. Даної позиції дотримується ООН, ЄС, США і всі інші цивілізовані країни. Відповідно, паспорт громадянина України є достатнім документом для перебування на території Криму", – написав Гайворонський.

Журналіст додав, що його насильно вивезли в Краснодарський край.

"Крім того, факт порушення правил перебування в РФ передбачає, що я, громадянин України, якимось чином опинився в РФ, що неможливо без перетину кордону", – додав Гайворонський.

Місце, де утримують Гайворонського

Журналіст підкреслив, що стосовно нього ведеться політичне переслідування, ініційоване так званим главою Криму Сергієм Аксьоновим.

"Оскільки на території РФ моєму життю і здоров'ю загрожує небезпека, я готовий виїхати на територію України, контрольовану міжнародно визнаними органами державної влади України", – підсумував Гайворонський.

Гайворонський попросився в Україну Комерсант

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гайворонського затримали 20 грудня в Криму. Чоловікові вдалося зв'язатися з адвокатом. Далі, за його словами, на нього чекає суд.

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