Модний показ в київському храмі: на скандал відреагували церква і Мінкульт

Католицька Церква проти проведення показу мод української дизайнерки Альони Серебрової у костелі Святого Миколая в Києві.

Про це в коментарі Католицькому Медіа-Центру сказав єпископ Віталій Кривицький, ординарій Київсько-Житомирської дієцезії, до якої належить київська парафія св.Миколая, передає CREDO. За його словами, храм це є святиня, яка не може використовуватись для справ світського характеру, таких як показ моди.

Нагадаємо, що 3 січня цього року стало відомо, що Міністерство культури України виступило з наміром провести у костелі Святого Миколая у Києві безпрецедентний модний показ відомої української дизайнерки Альони Серебрової. У розпорядженні OBOZREVATEL опинилися відповідні листи із таким проханням. Вибір локації пояснювався тим, що останнім часом у колекціях відомих світових брендів колаборація модної та релігійної естетики набуває значного поширення. Світові модні покази проводяться у Вестмінстерському аббатстві у Лондоні, церкві Сен-Меррі у Парижі, церкві Святого Варфоломея у Нью-Йорку тощо.

Костел св.Миколая в Києві Газета.юа

Після реакції Католицької церкви, міністр культури, молоді та спорту України Володомир Бородянський написав у своєму Фейсбуці, що показу мод у храмі не буде, тому що будь-які заходи враховують позицію настоятеля. У цьому випадку настоятель парафії висловився проти.

"Показу мод у будівлі костьолу Святого Миколи, який перебуває на балансі Національного будинку органної та камерної музики України – не буде. Оскільки одночасно це і Національний будинок органної та камерної музики України і діючий костьол, будь-які заходи в цьому місці враховують позицію настоятеля. Усно настоятель вже надав негативну відповідь", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одна з візитних карток столиці України неоготичний костел святого Миколая знаходиться під загрозою знищення. Торік держава на ремонт виділила 80 тис. гривень. При такому фінансуванні зима 2019-2020 років для костелу може виявитися останньою.

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