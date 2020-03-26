Модернізований гігант Ан-225 "Мрія" вперше піднявся в небо: з'явилося відео випробувань

Український літак-гігант Ан-225 "Мрія" здійснив перший випробувальний політ після модернізації.

Відповідне відео опубліковане на сторінці компанії "Антонов" у Facebook (щоб подивитися її, проскрольте новину до кінця).

Зазначається, що на літак було встановлено нову систему керування силовою установкою українського виробництва.

Ан-225 "Мрія" є найбільшим транспортним літаком у світі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ан-225 встановив новий рекорд, пролетівши відстань від України до тихоокеанського узбережжя США.

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