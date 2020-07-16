Мода на екологічний популізм убиває екологію в Україні, – Бондаренко

У світі нині існує тенденція щодо так званого екологічного популізму, на якому заробляються політичні та фінансові дивіденди. Така "мода" дібралася і до України.

Про це сказав політолог Кость Бондаренко, коментуючи ігнорування екологами питання щодо подолання наслідків екологічних лих в Україні – повеней та лісових пожеж, повідомляє 5 канал. За переконання експерта, це відбувається через те, що багато хто не думає про наступні покоління.

"Сьогодні існує мода на цей екологічний популізм. І ця ж мода перекинулася і на територію України. Багато хто, очевидно, на цьому заробляє дивіденди, як не фінансові, то політичні. Ми просто не думаємо про наступні покоління, навіть не про наступні, а й про день завтрашній для себе, а сьогодні розпродаємо все, що тільки можна розпродати в Україні", – зазначив він.

Нагадаємо, в Україні за останній місяць трапилася низка масштабних лісових пожеж, нищівна повінь і на додачу тонни бруду, які велика вода понесла річками вниз за течією. За кількістю надзвичайних ситуацій Україна цьогоріч не просто б’є чергові рекорди, а й вийшла на міжнародний рівень.

Офіційний Будапешт висловив Києву претензії, через тонни сміття, що від нас потекло до європейських сусідів. Зі слів угорського Президента Януша Адара, лише за два тижні з річок Тиса та Сомиш витягли майже дві тисячі кубометрів відходів. Експерти вважають, подібні ЧП та ігнорування екологами питання негативно позначаються як на довкіллі, так і на стосунках з західними партнерами.