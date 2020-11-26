Як викликати мобільну бригаду для тестування на COVID-19: Степанов дав інструкцію

З 26 листопада українці можуть викликати мобільну бригаду для забору зразків на тестування через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.

Про це на брифінгу 26 листопада повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. Проте екстрену медичну допомогу в такий спосіб викликати не вийде, уточнив він (щоби подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Відсьогодні кожен може через контакт-центр МОЗ замовити мобільну бригаду за номером 0 800 60 20 19, якщо є симптоми коронавірусної хвороби. Але якщо вам із якоїсь причини не викликали мобільну бригаду, або ви не можете додзвонитися своєму сімейному лікарю, треба телефонувати на цей номер, і викликати мобільну бригаду, яка приїде і візьме у вас мазок для того, щоб зробити тест і підтвердити або спростувати COVID-19", – розповів міністр.

Він скасував інформацію, розповсюджену деякими ЗМІ, про те, що нібито через контакт-центр можна викликати швидку.

За словами Степанова, алгоритм виклику в цьому разі не змінився – як був номер 103, так і залишився.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Україні в кінці грудня можуть ввести повний локдаун у разі, якщо карантин вихідного дня не допоможе знизити навантаження на лікарні. Остаточне рішення можуть ухвалити вже на початку наступного місяця. Про це на засіданні Кабінету Міністрів України 25 листопада заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, свята можуть призвести до сплеску захворюваності. Тому Кабмін уже розроблює сценарій тотального локдауну.