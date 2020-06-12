Мобільні вишки поширюють коронавірус? Депутат спростував причину істерії

Мобільні вишки жодним чином не можуть сприяти поширенню коронавірусу, бо це біологічний організм, який передається тільки під час контактів.

Про це йдеться в публікації OBOZREVATEL про істерію серед українців через "чипування", 5G і епідемію коронавірусу.

"Якщо загальний фон випромінювання навколо побудованої вишки в екологічній нормі, то вона жодним чином впливати на людей не буде. Хіба що знаходитися поряд з нею або залізти. А інфекцію – біологічний організм – можна розносити тільки під час контактів, а не за допомогою нематеріальних радіохвиль", – запевнив депутат від партії "Слуга народу" і експерт з кібербезпеки Олександр Федієнко.

Коронавірус і мобільні вишки

За його словами, в цілому на людей впливають чимало речей: сонце, телефони, мікрохвильові печі, які працюють на радіохвилях, вищих, ніж будь-яка технологія 4G або 5G.

"До мене, як до депутата, надійшов лист, що в такому-то селі знаходиться вишка мобільного оператора, ми тут всі хворіємо, прибирайте її. Її перенесли, якість зв'язку погіршилася і тепер ці люди пишуть інші листи, у них поганий зв'язок, треба щось робити. Ось так тренди сучасних технологій чомусь приносять нам фобії", – підсумував депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президента України Володимира Зеленського просять законодавчо заборонити чипування громадян. Відповідна петиція зареєстрована 5 червня на сайті президента.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!