Головна Новини
12 червня • оновлено в 17:53
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Мобільні вишки поширюють коронавірус? Депутат спростував причину істерії

1.3т
Читати матеріал російською

Мобільні вишки жодним чином не можуть сприяти поширенню коронавірусу, бо це біологічний організм, який передається тільки під час контактів.

Про це йдеться в публікації OBOZREVATEL про істерію серед українців через "чипування", 5G і епідемію коронавірусу.

"Якщо загальний фон випромінювання навколо побудованої вишки в екологічній нормі, то вона жодним чином впливати на людей не буде. Хіба що знаходитися поряд з нею або залізти. А інфекцію – біологічний організм – можна розносити тільки під час контактів, а не за допомогою нематеріальних радіохвиль", – запевнив депутат від партії "Слуга народу" і експерт з кібербезпеки Олександр Федієнко.

Коронавірус і мобільні вишки

Коронавірус і мобільні вишки

За його словами, в цілому на людей впливають чимало речей: сонце, телефони, мікрохвильові печі, які працюють на радіохвилях, вищих, ніж будь-яка технологія 4G або 5G.

"До мене, як до депутата, надійшов лист, що в такому-то селі знаходиться вишка мобільного оператора, ми тут всі хворіємо, прибирайте її. Її перенесли, якість зв'язку погіршилася і тепер ці люди пишуть інші листи, у них поганий зв'язок, треба щось робити. Ось так тренди сучасних технологій чомусь приносять нам фобії", – підсумував депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президента України Володимира Зеленського просять законодавчо заборонити чипування громадян. Відповідна петиція зареєстрована 5 червня на сайті президента.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Іванова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 753.

    Вилікувалися: 13 567. Померли: 870.

  • У світі захворіли більше 7,6 млн осіб, загинули – більше 424 тисяч.

  • Олена Зеленська заразилася коронавірусом і пішла на самоізоляцію.

  • Майже всі країни ЄС пройшли пік епідемії COVID-19 – не пощастило Польщі та Швеції.

  • Виявлено невідомий раніше симптом COVID-19: розвивається разом з іншою хворобою.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги