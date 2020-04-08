Як у зоні ООС перевіряють на коронавірус: з'явилося роз'яснення

Усі мобільні госпіталі в зоні ООС забезпечені експрестестами на коронавірус. Також проведено понад пів тисячі ПЛР-тестувань серед військових.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомив керівник пресслужби Командування Медичних сил ЗСУ Олексій Мазепа.

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У ЗСУ зробили понад 500 ПЛР-тестів для військовослужбовців armyinform

"Нині вже в усіх наших госпіталях є експрестести на коронавірус. У мобільних госпіталях, розгорнутих у районі ООС, таких тестів – 2000. До речі, в районі ООС уже виконано ПЛР-тестувань понад 500 військовослужбовцям. Обстежені ті з них, хто належить до групи ризику – командири різних рівнів, медперсонал, пресофіцери. Ці тести нам надав Благодійний фонд "Повернись живим", – зазначив Мазепа.

Він також повідомив, що ЗСУ мають власні лабораторії – з потенціалом охоплення до 350 ПЛР-аналізів на добу.

"Військові заклади охорони здоров’я укомплектовані лікарями- інфекціоністами. До складу служби превентивної медицини входять п'ять регіональних санітарно-епідеміологічних управлінь. Медичні сили нині мають три стаціонарні та три мобільні лабораторії, які за належної комплектації спроможні робити щодоби до 350 ПЛР-тестів", – підкреслив Мазепа.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Збройних силах України станом на ранок 7 квітня було зафіксовано чотири зараження коронавірусною інфекцією. Останній виявлений випадок – 42-річна жінка, що працювала в одній із військових частин Івано-Франківської області. З 30 березня вона перебувала в реанімації, померла вранці 6 квітня. А надвечір того ж дня її захворювання на COVID-19 було підтверджено лабораторно.

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