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"Путін був би в шоці!" Жителі Криму раптово назвали Росію окупантом

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Жителі анексованого Криму забили на сполох через можливе закриття пляжу "Товстун" у Севастополі. Розлючені люди не стримують емоцій і вже відкрито називають Росію окупантом.

Скріншоти з обуреними коментарями на своїй сторінці в Twitter навів блогер під ніком "Кримський бандерівець". За словами кримчан, такого беззаконня не було "навіть при Україні".

"Коли вони нажеруться? А ніколи... Поводяться, як окупанти", "Ось вам і каміння з неба. Що ще потрібно зробити, щоб севастопольці вийшли з трансу, прочухалися і зрозуміли, що їх десь... І далі продовжують глумитися!", "Судячи з загострення пристрастей – проводили б референдум зараз, його результати могли би збентежити Путіна. Стало модним проклинати українські часи – але навіть тоді не було такого беззаконня!" – пишуть кримчани на місцевому форумі.

Кримчани визнали Росію окупантом

Кримчани визнали Росію окупантом

Інформатор

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"МО (Міністерство оборони Російської Федерації – Ред.) – Міністерство віджиму", – також заявляють кримчани.

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Деякі громадяни розмірковують, що окупанти скоро море заберуть, така ж доля чекає і дитячі табори, які "відіжмуть" під котеджі й апартаменти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Севастополі місцеві жителі розгнівані діями окупантів, які часто перекривають рух у центрі міста, що створює жахливі пробки. А в Керчі поскаржилися, що при українській владі місто було набагато чистіше, тоді як захоплення Росією перетворило півострів на смітник.

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Місце
УкраїнаСевастополь
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте!
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте!
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