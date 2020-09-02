Мер з Вінниччини показав чергу зі швидких під лікарнею з COVID-19. Фото

Мер міста Немирів Вінницької області Віктор Качур, який захворів на запалення легенів, звернувся до українців просто з лікарняної палати та закликав їх не бути легковажними із небезпечною хворобою.

Для підтвердження своїх слів на особистій сторінці у Facebook він оприлюднив фото величезної черги швидких з інфікованими пацієнтами під стінами лікувального закладу.

"Дорогі друзі, мене з дружиною госпіталізували до Вінницької центральної районної лікарні із запаленням легень. Оскільки лікарні переповнені, нас розмістили в педіатричному відділенні. З вікна можна побачити картину, як швидкі постійно привозять нових хворих", – зазначив Качур.

Під Вінницькою ЦРЛ збираються цілі черги зі швидких. Facebook Віктора Качура

На Вінничині не вистачає медперсоналу через великий наплив хворих на COVID-19. Facebook Віктора Качура

За його словами, навантаження на лікарів та медперсонал настільки велике, що, приймаючи нових хворих, вони не в змозі вчасно приділяти всім увагу.

Крім того, медикам доводиться працювати у надважких умовах: одягнені у спеціальні костюми та окуляри, вони змушені терпіти жахливий дискомфорт, про що свідчать краплі поту на лобі.

"Є загальнонаціональні правила щодо карантину, та багато хто їх порушує. Вони ж змушені працювати з наслідками цих порушень. Відверто скажу, що вірус складний і не спішить відступати. У соцмережах пишуть про штучність, нагнітання ситуації, що вірусу не існує і так далі. Тож хочу сказати, що це пишуть ті, хто ще не зіштовхнувся із цим вірусом", – обурився мер Немирова.

Голова міста на Вінниччині додав, що, коли бачиш хворих на власні очі, спілкуєшся з лікарями, а потім читаєш те, що пишуть у соцмережах, то здається, ніби існує якась інша реальність.

Через брак місць у лікарні мера Немирова Качура розмістили в педіатричному відділенні. Facebook Віктора Качура

Мер Немирова потрапив у лікарню із пневмонією і показав, який там ажіотаж. Facebook Віктора Качура

"У нас вкотре піднялася температура, потрібно терміново знову пройти комп'ютерну томографію, але терміново не виходить, адже черга аж на кілька днів. Задумайтесь про це... Лікарів та медсестер не вистачає. Призначених ліків в аптеках немає", – застеріг українців Качур.

"Я вкотре закликаю дотримуватись правил карантину. Мийте руки, носіть маски та обов'язково дотримуйтесь дистанції. Наголошуйте дітям, щоб берегли себе у школах. Бажаю всім міцного здоров'я!" – підсумував мер Немирова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив, що наприкінці вересня – на початку жовтня добовий приріст хворих на коронавірус COVID-19 в Україні може досягнути 3000 хворих. Така зміна статистики може призвести до катастрофічного переповнення лікарень – вони будуть завантажені більше ніж на 80%.