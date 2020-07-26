Мляві і слабкі вареники, – Івлєєва назвала симптоми коронавірусу у себе й Елджея

Російська телеведуча Настя Івлєєва розповіла про перші симптоми прояву, а також протікання коронавірусу COVID-19 у неї і членів її сім'ї.

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Деталями самопочуття вона поділилася з фоловерами в Instagram. Перші симптоми у її чоловіка співака Елджея (Олексія Узенюка) проявилися як звичайне простудне нездужання, повідомила телеведуча. Водночас у неї самої з'явився нежить і слабкість, часто боліла голова.

"Пару днів пили звичайні терафлюхи й інговірін. Далі пішла втрата смаку, що і насторожило. Це проявилося на день 4 або 5", – написала Івлєєва.

За її словами, батьки почувалися добре, але після проходження тестування на коронавірус виявилося, що у половини сім'ї він є, у половини – немає. Ізоляція не допомогла – через пару днів захворювання з'явилося у всіх.

"В цілому, за самопочуттям усе терпимо, оскільки визначили відразу вірус і не затягували! Головне, щоб у батьків не було жодних ускладнень. В цілому, самопочуття в нормі. Просто мляві і слабкі вареники. Що приймати і як, ми знаємо! Ми перебуваємо під наглядом лікарів 24/7!" – повідомила телеведуча.

Івлєєва розповіла про протікання коронавірусу. Instagram Насті Івлєєвої

Івлєєва розповіла про самопочуття при коронавірусі. Instagram Насті Івлєєвої

Івлєєва поділилася симптомами коронавірусу. Instagram Насті Івлєєвої

Івлєєва повідомила про самопочуття при коронавірусі. Instagram Насті Івлєєвої

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеведуча Настя Івлєєва і її чоловік співак Елджей повідомили про те, що захворіли на коронавірус. З ними проживала також її мама – вона в групі ризику.