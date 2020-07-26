Мляві і слабкі вареники, – Івлєєва назвала симптоми коронавірусу у себе й Елджея
Російська телеведуча Настя Івлєєва розповіла про перші симптоми прояву, а також протікання коронавірусу COVID-19 у неї і членів її сім'ї.
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Деталями самопочуття вона поділилася з фоловерами в Instagram. Перші симптоми у її чоловіка співака Елджея (Олексія Узенюка) проявилися як звичайне простудне нездужання, повідомила телеведуча. Водночас у неї самої з'явився нежить і слабкість, часто боліла голова.
"Пару днів пили звичайні терафлюхи й інговірін. Далі пішла втрата смаку, що і насторожило. Це проявилося на день 4 або 5", – написала Івлєєва.
За її словами, батьки почувалися добре, але після проходження тестування на коронавірус виявилося, що у половини сім'ї він є, у половини – немає. Ізоляція не допомогла – через пару днів захворювання з'явилося у всіх.
"В цілому, за самопочуттям усе терпимо, оскільки визначили відразу вірус і не затягували! Головне, щоб у батьків не було жодних ускладнень. В цілому, самопочуття в нормі. Просто мляві і слабкі вареники. Що приймати і як, ми знаємо! Ми перебуваємо під наглядом лікарів 24/7!" – повідомила телеведуча.
Як повідомляв OBOZREVATEL, телеведуча Настя Івлєєва і її чоловік співак Елджей повідомили про те, що захворіли на коронавірус. З ними проживала також її мама – вона в групі ризику.