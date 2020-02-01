"Мізки свої продай!" Героїня "собачого скандалу" звернулася до Брагара

Пенсіонерка, якій депутат з партії "Слуга народу" Євген Брагар запропонував продати собаку, щоб сплатити за комунальні послуги, заявила, що жалкує про те, що голосувала за Володимира Зеленського.

Як повідомляє "Мій Кропивницький", пенсіонерку звуть Любов Колюча. Вона перебуває на пенсії з 1967 року, а до цього працювала диспетчером на автовокзалі.

"Нехай він краще свої мізки продасть. Так буде краще, якщо не вміють керувати", – сказала жінка, коментуючи висловлювання народного депутата.

Жінка також зазначила, що розчарована тим, що голосувала за чинного главу держави на президентських виборах.

"Голосували за Зеленського. Думали буде покрашення. Але прийшло розчарування", - наголосила пенсіонерка.

Також жінка додала, що "Слуга народу" підставила українців.

"Тепер виходить, що ось так вони говорять. Підставили нас", – сказала жінка.

Зазначимо, що у мережі почали саркастично реагувати на так званий "собачий скандал". Зокрема, з'явилися меми з собаками, яких начебто українці повинні продавати, щоб заплатити за газ.

Як писав OBOZREVATEL, недавно Брагар потрапив в ще один скандал, пов'язаний з волонтерки, які влаштували конфлікт з водієм автобуса через російської мови.

Пізніше Брагар спробував виправдатися тим, що він новачок в політиці, і не має досвіду спілкування з масами.

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