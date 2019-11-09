Міжнародний день бухгалтерії: оригінальні привітання зі святом

Міжнародний день бухгалтерії традиційно святкують 10 листопада. Це свято також часто називають Днем бухгалтера.

10 листопада було вибрано завдяки публікації книги Луки Пачіолі "Все про арифметику, геометрію і пропорції", яка вийшла 10 листопада 1494 року в Венеції. Одна з глав цієї книги стала першим друкованим поданням про основи бухгалтерського обліку. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями для чоловіків у віршах і прозі.

Міжнародний день бухгалтера – привітання у віршах

Хай гроші самі рахуються,

А звіти самі друкуються.

Декларації самі дають звіти,

А прихильники дарують квіти.

Щоб важка ваша робота

Приємною була завжди.

І лиш велика банкнота

З вами перейшла на "ти".

***

З днем бухгалтера вітаю,

Рівноваги вам бажаю,

Хай в кишенях буде густо,

В гаманцях також не пусто,

У роботі все окей,

За що повага від людей!

***

З днем бухгалтера вітаю,

Класний ви спеціаліст.

Хай з великими нулями

Буде ваш зарплатний лист!

Хай збігаються всі звіти,

І сміються в хаті діти.

Хай банкноти не підводять,

І в роботі не нашкодять.

Міжнародний день бухгалтера – привітання в прозі

Вітаю з Міжнародним днем бухгалтера. Хочеться побажати неймовірного успіху в усіх справах, безпомилкової і безперешкодної діяльності, поваги колег, миру і щастя в родині, високого достатку, впевненого здоров'я і чудового настрою.

***

Вітаю з Міжнародним днем бухгалтера. Бажаю в діяльності дотримуватися всіх встановлених стандартів, коли ж в особистому житті нехай завжди знаходяться нестандартні рішення будь-яких питань. Нехай на твоїх балансових рахунках будуть успіхи, досягнення, нагороди і великі активи. Бажаю працювати і жити з хорошим настроєм і з постійними можливостями домагатися свого.

***

Бухгалтер - ти, як ніхто інший, розбираєшся в цифрах. Так ось, щоб щастя супроводжувало тебе триста шістдесят п'ять днів в році, щоб дванадцять місяців був відмінний настрій п'ятдесят два тижні - без хвороб, сім днів в тиждень любові і задоволення! Вітаю!

Міжнародний день бухгалтера – листівки і картинки

Міжнародний день бухгалтера

Міжнародний день бухгалтера

Міжнародний день бухгалтера

Міжнародний день бухгалтера

Міжнародний день бухгалтера

Міжнародний день бухгалтера

Міжнародний день бухгалтера

Міжнародний день бухгалтера

Міжнародний день бухгалтера

Міжнародний день бухгалтера

Міжнародний день бухгалтера – відео-привітання

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