"Міжнародне визнання ПЦУ продовжиться!" Порошенко зустрівся з Епіфанієм

П’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що визнання ПЦУ Елладською православною цервою – це перший крок і цей процес буде продовжено.

Таку заяву він зробив під час зустрічі з Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм. Він зазначив, його команда звернулася тому числі і до діаспори, і до прихожан церков у відповідних державах для того, щоб питання продовження визнання церкви було обов’язково високо на порядку денному.

Порошенко зазначив, що довгий час не зустрічався з предстоятелем Православної церкви Україні і за цей період відбулась велика кількість знаменних подій.

"Дозвольте мені як християнину, прихожанину нашої церкви привітати Вас, всю нашу церкву з декількома величезними подіями. Перше – це визнання Елладською церквою нашої церкви. Це є дуже наполегливі молитви наших вірних, наполегливі Ваші молитви, коли Господь почув Вас, наполегливі молитви Його Всесвятості Вселенського Патріарха, Синоду", – сказав п’ятий президент України.

Петро Порошенко зустрівся з Епіфанієм

Він підкреслив, що нині продовжується рух, який розпочали минулого року і який українці розпочали 300 років тому.

"Я висловлюю тверде переконання, що це перший крок, ця дорога буде продовжена. І дуже важливо, що і наша команда, і всі вірні звертаються, в тому числі і до діаспори, і до прихожан церков у відповідних державах для того, щоб питання продовження визнання нашої церкви було обов’язково високо на порядку денному", – наголосив політик.

Порошенко також привітав Митрополита Епіфанія з блискучим візитом до Сполучених Штатів Америки.

"Ми маємо дуже надійні зв’язки і я дуже задоволений позитивними відгуками і оцінкою тої величезної ролі церковної дипломатії. Фактично, це був перший візит нашої церкви у такій якості до США", – сказав він та подякував діаспорі за зусилля із проведення візиту на якісному рівні.

Порошенко також підкреслив: "Дуже важливо, що це були не тільки релігійні зв’язки, громадські зв’язки. Дуже позитивні відгуки були про вашу зустріч добрим другом України, моїм добрим другом Державним секретарем США Помпео. В поточних умовах, коли хтось намагається розхитати відносини між Україною та США, позитивну роль цього візиту важко переоцінити".

П’ятий президент України також привітав митрополита Епіфанія із відзначенням "Нагородою Афінагора з прав людини" ("Athenagoras Human Rights Award") за 2019 рік, яке відбулось на урочистому зібранні Ордену святого апостола Андрія – Архонтів Вселенського Патріархату в Америці.

"Дозвольте мені привітати з високою нагородою, яку ви отримали в США. На жаль, про неї не дуже багато відомо в Україні. Але я думаю, що українці мають знати про те, що предстоятель нашої церкви, його труди, молитви, так само як і Синоду і всієї церкви, були дуже високо оцінені нашими американськими партнерами", – сказав Порошенко.

"В подальшому, я твердо переконаний, що нашу спільну роботу по розбудові церкви, та роботи тільки додається і, на жаль, протидія, яку демонструє російський агресор, для нього це чомусь надзвичайно важливо – боротися з нашою церквою… Але ми точно знаємо за що ми молимося – ми молимося за Україну. Ми точно знаємо, що створення єдиної помісної автокефальної Православної церкви є державотворчим процесом", – резюмував він.

В свою чергу, предстоятель ПЦУ Епіфаній подякував Порошенку за привітання та відзначив важливість цих подій для церковного життя.

"Справді протягом останніх днів відбулось дуже багато знаменних подій в житті нашої Української православної церкви, які засвідчують, що ми як церква надалі динамічно розвиваємось, утверджуємося і рухаємося до визнання з боку інших помісних православних церков", – сказав митрополит.

Він розповів, що під час вручення йому такої поважної нагороди в США, саме в той день вперше відбулось поминання його як предстоятеля ПЦУ під час богослужіння, яке звершував Його Всесвятість Патріарх Варфоломій.

Митрополит Епіфаній наголосив, що нагороду вручено не йому особисто як предстоятелю ПЦУ, а загалом українську народові і тим, хто прагнув ці три століття мати свою українську незалежну помісну православну церкву.

Він також зауважив, що під час візиту до США "ще раз пересвідчився, що ми маємо справді стратегічного партнера, який підтримує волевиявлення українського народу, і було засвідчено, що Америка і надалі підтримуватиме справжнє волевиявлення кожного українця, який бажає відвідувати ту церкву, яку він вважає своєю рідною".

"Я вірю, що надалі поступово, крок за кроком і інші церкви долучаться до цього процесу, і ми з часом станемо однією з визнаних всіма православними церквами церквою. Справжньою церквою українського народу", – зазначив Митрополит Київський і всієї України.

Петро Порошенко зустрівся з Епіфанієм

Петро Порошенко зустрівся з Епіфанієм

Петро Порошенко зустрівся з Епіфанієм

Як писав OBOZREVATEL, предстоятель ПЦУ Епіфаній повідомив, що від дня створення Православної церкви України 15 грудня 2018 року до неї приєдналися сім тисяч парафій, 77 монастирів і 47 єпархій, де несуть служіння 58 архієреїв.

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