Міжнародна платіжна система LEO знову стала спонсором баскетбольного клубу "Київ-Баскет" на 2021 рік

Міжнародна платіжна система LEO продовжить спонсорську підтримку баскетбольного клубу "Київ-Баскет" у 2020 і 2021 році. Про це повідомила пресслужба МПС LEO.

За словами представників платіжної системи, підтримка спорту, закріплена у стратегії публічної комунікації на 2020 рік, показала себе з найкращого боку, адже отримані кошти допомагають клубу успішно пройти нестандартний 2020 рік і не зменшувати темпи розвитку. Подібні рішення відзначені і в підтримці Федерації шахів України – головного профільного спортивного об'єднання з цієї дисципліни у нашій країні.

В рамках продовження партнерства МПС LEO планує як стандартні спонсорські активності, так і активно обговорює нові можливості з дирекцією клубу, які дозволили б збільшувати соціальну відповідальність компанії.

"Підтримка талантів, досягнень і спортивного виховання – це ті тренди розвитку, які зараз як ніколи важливі у всьому світі. Пандемія показала, як важливі не тільки увага до охорони здоров'я, а й всебічний розвиток оточуючих. Тому акцент на професійному спорті як прикладі для дітей і дорослих, важливий як ніколи і повинен бути частиною нашої CSR-політики", – заявила Альона Дегрік Шевцова, керівник ФК Леогеймінг Пей міжнародної платіжної системи LEO.

Нагадаємо, у вересні 2020 року МПС LEO передала 935 000 грн для Національного інституту хірургії і трансплантології для проведення складної дитячої операції. А навесні 2020-го у компанії виділили 2,8 млн грн на покупку апаратів "штучних легенів" (ЕКМО або екстракорпоральної мембранної оксигенації). Проект здійснювали CEO LeoGaming Альона Дегрік Шевцова, співзасновник Monobank Олег Гороховський і Володимир Яценко. Крім того, співробітники компанії зібрали більше 160 000 грн і замовили 200 комплектів багаторазових захисних костюмів і масок для Хотинської міської лікарні в Чернівецькій області.