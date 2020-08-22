Міжнародна академічна школа 'Одеса' відкриває двері – Ківалов

– До 1 вересня, початку нового навчального року, залишилися лічені дні. До прийому перших учнів готується і нове в Одесі навчальний заклад з гучною назвою – Міжнародна академічна школа "Одеса". Зовнішній вигляд школи незвичний, навіть помпезний ... Сергій Васильович, так було задумано? І чому – академічна? Чому – міжнародна? Чому – нового зразка?

– Одеса завжди була центром науки і освіти. І ці добрі традиції слід продовжувати. В організації навчального процесу у нас напрацьований гарний досвід. Ми побудували два університети, три коледжі. Коли сімнадцять років тому ми відкривали Міжнародний гуманітарний університет, недержавний вищий навчальний заклад, багато хто не вірив в перспективу його розвитку. Перший набір склав всього сім чоловік. А сьогодні там вчаться 6 тисяч студентів і працюють майже 500 викладачів і співробітників. Національний університет "Одеська юридична академія" теж був побудований з нуля, а сьогодні тут навчається понад 20 тисяч студентів з усіх регіонів нашої країни.

Тепер, також з нуля, ми звели Школу майбутнього, яка вже отримала ліцензію. Було багато охочих побудувати на цьому місці багатоповерховий житловий комплекс або розважальний центр з казино. А ми побудували повноцінну загальноосвітню школу загальною площею 22 тисячі квадратних метри в районі, де спостерігається гостра нестача шкіл, а ті, що функціонують, дуже перевантажені.

– Що для Вас було пріоритетним, коли Ви тільки задумували будівництво школи?

– Наша школа, будучи загальноосвітньої з усіма необхідними навчальними дисциплінами, має важливу відмінну рису. Місто отримало зразковий навчальний заклад, орієнтований на духовне виховання дітей. Будівництво нашої школи ми почали з Храму. До слова, до 1917 року всі навчальні заклади починали будувати з храмів. І ми пішли таким шляхом. Нове – це добре забуте старе. Ми оголосили конкурс на кращий проект. Відгукнулися аспіранти Одеської державної академії будівництва та архітектури (ОДАБА), які представили понад 50 проєктів, кожен – зі своїм баченням школи майбутнього. І найцікавішоб, на наш погляд, виявилася візуалізація, в центрі якої – Храм, а від нього, як промені, розкинулися навчальні корпуси. Цей проект в підсумку ми і реалізували.

Дизайн-проєкт шкільного комплексу виконали київські архітектори – тричі номіновані на здобуття Державної премії в галузі архітектури та будівництва.

– У зовнішньому вигляді школи дуже багато християнської естетики. І перші роки будівництва новий об'єкт так і іменували – Церковно-приходська школа. Потім назва змінилася.

– Парадний вхід – візитна картка будь-якого будинку. А вже найсучаснішого освітнього комплексу – тим більше. Фасад школи виконаний в необарочному стилі. Підкупольний простір оформлено мозаїчним орнаментом. У нішах арки, що обрамляє вхід, – мозаїчні композиції. Над їх створенням працювала ціла група мозаїчників. А в нішах фасаду – скульптурні композиції. Нагорі по фасаду – чотири мозаїчних панно Богородиці – Касперівської Божої Матері, Годувальниця, Покрова Божої Матері і Виховательки. Мозаїка виконана з смальти за спеціальними технологіями виплавки.

– Але це, можна сказати, лише красива форма. Більш важливо, яким буде внутрішній зміст.

– Будівництво Міжнародної академічної школи "Одеса", школи Майбутнього накладало особливі зобов'язання. І ми все постаралися виконати. У проєкті передбачалося створення умов для отримання високого рівня освіти, повноцінного фізичного розвитку, формування творчих навичок у різних гуртках мистецького профілю. Крім того, ми врахували духовну складову.

На мій погляд, дуже важливо, духовний розвиток школярів. Тут буде сформований центр духовного виховання і творчості. Цьому сприятимуть побудовані тут храми – Сергія Радонезького і Іоанна Богослова, де дітям будуть прищеплювати духовні цінності.

При бажанні школярі зможуть відвідувати факультативи і слухати лекції з історії релігії, вивчати християнську етику. Духовні знання дуже важливі для підростаючого покоління. Вони сприяють вихованню в дітях таких важливих якостей, як співчуття, доброта, любов до ближнього, самопожертву. Але ці предмети не є обов'язковими, адже питання релігії – справа тонка.

– Щоб називати навчальний заклад школою Майбутнього, слід мати для цього якісь підстави. Якими Ви керувалися?

– Така назва зовсім не випадкова. Весь навчальний процес в школі буде побудований за спеціальними програмами із застосуванням самих інноваційних технологій. Всі класи вже оснащені інтерактивними дисплеями Smart board (87 дюймів діагональ) – для більш легкого засвоєння матеріалу. Вся шкільна документація буде вестися в електронній формі – і щоденники, і розклади уроків, і позначки, і зауваження. Доступ до цієї інформації матимуть діти, вчителі та батьки. Тут буде абсолютно новий підхід до процесу навчання. Для цього з 15 серпня починається перенавчання викладачів, які будуть тут працювати. Їм належить пройти перепідготовку, щоб вільно володіти електронною системою, якою обладнана вся школа. Наші навчальні класи школи оснащені сучасними меблями та оргтехнікою, причому, художники постаралися, щоб кожен клас був індивідуальний в оформленні. Переплутати кабінет іноземної мови та української літератури, фізики та хімії – неможливо.

Міжнародна академічна школа "Одеса" відкриває двері – Ківалов

Міжнародна академічна школа "Одеса" відкриває двері – Ківалов

Міжнародна академічна школа "Одеса" відкриває двері – Ківалов

Міжнародна академічна школа "Одеса" відкриває двері – Ківалов

Міжнародна академічна школа "Одеса" відкриває двері – Ківалов

Міжнародна академічна школа "Одеса" відкриває двері – Ківалов

Міжнародна академічна школа "Одеса" відкриває двері – Ківалов

– Які навчальні предмети будуть пріоритетними для Міжнародної академічної школи "Одеса"?

– Починаючи з першого класу, учні нашої школи будуть вивчати іноземні мови. До вже звичних – англійської, французької та німецької мов, ми додали іврит. Знання іноземних мов розширює горизонти, перспективи у майбутній професійній діяльності. Це великий бонус в подальшому просуванні. А упор в навчанні буде робитися на точні дисципліни: біологію, математику, фізику, хімію. Обов'язковими дисциплінами в нашій школі з першого класу будуть шахи і плавання, два рази на тиждень. У нас олімпійський басейн з шістьма доріжками і трибунами, з сучасною системою очищення води і спеціальними насосами, які будуть наповнювати басейн артезіанською водою з підземного озера з величезними запасами води. Крім основного великого басейну, є і малий басейн, де зможуть займатися плаванням учні молодших класів. У шкільний спорткомплекс входять величезний спортивний зал і літній спортивний майданчик. Фізичному вихованню ми приділяємо величезну увагу.

– Скільки часу зможе дитина знаходитися в школі? І які будуть умови їх перебування?

– Ми постаралися врахувати все, щоб дитина могла перебувати на території школи протягом 12 годин. Для того, щоб таке тривале перебування поза домом було комфортним для школяра, ми створили всі умови і можливості для ігор, відпочинку, і, звичайно, харчування. В освітній комплекс входять: навчальні корпуси, шкільне кафе, кіноконцерт хол, танцювальна студія, різні гуртки, секції, студії. Тобто, передбачено все, щоб після уроків учні могли займатися спортом, творчістю, відвідувати факультативні заняття.

– Нинішній час – непростий, неспокійний. Чи можуть працючі батьки, віддаючи у Вашу школу дітей, бути спокійними за їхню безпеку?

– Охоронній системі приділено велику увагу. Особливі вимоги були до технічної частини комплексу: пожежної сигналізації, системи відеоспостереження. Цього вимагає безпека навчального процесу та захист школи від небажаних відвідувачів. Ми створили всі умови, щоб діти відчували себе комфортно, затишно і впевнено. Життєзабезпечення нашої школи продумано до дрібниць. При будівництві ми використовували найсучасніші та безпечні матеріали. Школа має не тільки свою газову котельню, а й альтернативні системи опалення: теплові насоси і більше ста сонячних колекторів, які забезпечать тепло в школі і підігрів води в басейні. Це набагато економічніше традиційного підігріву.

Були враховані і всі вимоги для дітей з особливими потребами: є ліфти, пандуси. Словом, Одесі пощастило. Я пишаюся цим проектом!

– За яким принципом будуть укомплектовуватися класи?

– Перший набір учнів до Міжнародної академічної школи "Одеса" вже завершено. Поки він невеликий, хоча школа розрахована на 1200 навчальних місць. Необхідно опрацювати всі деталі. Для батьків, які побажали, щоб їхні діти навчалися в Міжнародній академічній школі "Одеса", ми організували екскурсії, щоб вони побачили все на власні очі.

Класи будуть нечисленними – по 15-17 чоловік, максимум по 20. Це особливо актуально в період пандемії. Крім того, для всіх очевидно, що в класах по 40-45 чоловік складно налагодити повноцінний освітній і виховний процес. Адже в школах, що розсташовані поряд, справа йде саме так. Потрібно розвантажити існуючі школи, будувати більше нових дитячих садків і шкіл. Ми в нашій школі працюємо одночасно і якісно, і на перспективу.

– Ну, і головне, найбільш болюче питання: чи буде навчання у Вашій школі платним? І у скільки коштуватимуть батькам "академічні" шкільні умови?

– Міжнародна академічна школа "Одеса" дорога в утриманні. Витрати на неї окупляться не раніше, ніж через 20 років. Для того, щоб школа була державною або муніципальною, державі і місту слід було якось взяти участь у процесі її створення. Школа – соціальний проєкт. Але пайової участі ні з боку держави, ні з боку місцевих рад не було, під час будівництва нам нічим не допомогли. З бюджету не було виділено ні копійки. І у нас би не вийшло реалізувати проєкт такого розмаху, якби не підтримка нашої політичної сили – Української морської партії.

Для нас дуже важливий принцип соціальної рівності – щоб школу могли відвідувати всі діти, незалежно від віросповідання, місця проживання та матеріального достатку їхніх батьків. Ми сподіваємося, що з часом навчальний заклад укладе договір з міською радою для створення певної кількості бюджетних місць, щоб школу могли також відвідувати діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, які не мають можливості оплачувати навчання. Якщо місто з бюджету буде оплачувати комунальні послуги, ми зможемо навчати половину школярів безкоштовно.

Зараз поки всі депутати зайняті майбутніми виборами, їм не до цього. Думаю, договір буде укладено вже з новим депутатським корпусом Одеської міської ради. У перспективі можливе навчання дітей з довколишніх передмість і районів. Адже є багато здібних, обдарованих дітей в тій чи іншій галузі знань, спортсменів. Цю мою пропозицію вже підтримали в облраді, ідеєю зацікавився губернатор Максим Васильович Куций. Для того, щоб діти, які проживають в Одеській області, мали можливість навчатися в Міжнародній академічній школі "Одеса", потрібно буде побудувати шкільний кампус, місце на території навчального комплексу для такого немає.

– Залишився тиждень до відкриття школи. Чи вдалося здійснити все, що було задумано спочатку, до урочистого прийому дітей?

– Думаю, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Повірте, вам буде на що подивитися. Зараз завершуються роботи над створенням зразкового шкільного двору. Ми закінчуємо благоустрій території та зеленої зони. Навесні ми висадили 72 сосни, і всі вони прийнялися. В унісон нашого проєкту перетворюється і вся вулиця Академічна. Там проводиться озеленення, будуть висаджені дерева і кущі.

А наша школа, я впевнений, стане окрасою міста-героя Одеси. Я вдячний нашій політичній силі – Українській морській партії, яка всіляко підтримувала будівництво цього комплексу. Без цієї підтримки навряд чи ми змогли б втілити мрію про школу Майбутнього в реальність. Ласкаво просимо в Міжнародну академічну школу "Одеса"!

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