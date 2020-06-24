Між Україною і Туреччиною відновлять авіарейси: Зеленський домовився з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 1 липня будуть відновлені деякі авіарейси між Україною та Туреччиною.

Таку заяву він зробив за підсумками розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Відповідний допис з'явився на офіційній сторінці Зеленського у Twitter у середу, 24 червня.

"Із 1 липня деякі авіарейси між Туреччиною та Україною будуть відновлені. Згоден із Реджепом Таїпом Ердоганом, що це дасть поштовх для відновлення туристичної галузі. Дякую за гуманітарну допомогу. Ми поглиблюємо стратегічне партнерство між Україною і Туреччиною на всіх напрямах, що становлять спільний інтерес", – наголосив президент.

Пост Зеленського Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше турецький посол в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере під час зустрічі з українським міністром інфраструктури Владиславом Криклієм заявляв, що Туреччина готова з 1 липня приймати українських туристів без проходження самоізоляції та тестування на COVID-19.