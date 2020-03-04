Миють з милом фрукти та провітрюють одяг. Як у Китаї захищаються від коронавірусу

Жителі Китаю розробили цілу систему захисту від коронавірусу COVID-19 у побуті.

Вони миють із милом овочі, фрукти та навіть пакети з молоком, а в ліфтах використовують серветки, щоб натиснути на кнопку.

Китайці діляться порадами в соцмережах і на форумах. Наприклад, з метою безпеки, прийшовши з вулиці додому, руки тепер миють двічі – відразу після повернення й після того, як зняли верхній одяг.

У Китаї ретельно стежать за гігієною, щоб не підхопити небезпечний вірус

У Китаї радять верхній одяг відразу вивішувати на балкон для провітрювання. А взуття обробляти 75% спиртом і ставити на спеціально оброблений розчином хлору килимок. Дехто навіть бризкає спиртом на одяг.

Велику увагу приділяють шкірі. Відомо, що вірус через неї не проникає. Однак якщо людина поранилася, наприклад, після гоління або манікюру, то ушкоджене місце потрібно ретельно заклеїти медичним клеєм.

Коли жителі Китаю виходять в магазин, вони обов'язково надягають рукавички, щоб не торкатися голими руками до продуктів. Повернувшись додому, багато хто миє овочі та фрукти мильним розчином, а шкірку намагається зрізати. Також мильним розчином або спиртом обробляються коробки з молоком, пакети, в яких є хліб.

Китайці на вулиці виходять в масках, а в магазині надягають рукавички

У під'їздах будинків проводять дезінфекцію, ретельно миють поручні й ліфтові кабіни. У ліфт китайці беруть із собою серветки, щоб з їхньою допомогою натискати на кнопки.

Що стосується посилок, то тепер жителі Піднебесної намагаються отримувати їх через бокси. Обгортку обов'язково відразу знімають, не заносячи в будинок. А вміст також обробляють спиртом.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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