Міць ЗСУ показали з висоти пташиного польоту: з'явилося видовищне відео

В інтернеті з'явилося відео, зняте на одному з військових полігонів України. На ньому зафільмовані масштабні навчання українських захисників із залученням безлічі зразків військової техніки, артилерії та іншого.

Видовищним роликом авторства Defense Express поділилися на своїх сторінках у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), а також оперативне командування ЗСУ "Північ".

Міць ЗСУ показали з висоти Скріншот відео

Міць ЗСУ показали з висоти Скріншот відео

"Сила і міць Збройних сил України. Поза старими радянськими стандартами, з новітніми розробками, професійними кадрами, перспективами і потенціалом. Вірте у воїнів! Вірте в ЗСУ! Слава Україні", – підписали яскраві кадри.

Міць ЗСУ показали з висоти Скріншот відео

Міць ЗСУ показали з висоти Скріншот відео

У коментарях під відео патріоти також захопилися силою української армії та подякували військовим за спокійне життя в мирних містах.

"Супер", "Дякую нашим захисникам", "Імпрессів", "Віримо і підтримуємо", "Ковтнув свіжого повітря. Дякую!" – пишуть українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці лютого українські військовослужбовці провели навчання на узбережжі Азовського моря, під час яких проводилися маневри за участю авіації та важкої артилерії. У них взяли участь бійці ЗСУ, Національної гвардії, прикордонники та військова авіація.

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