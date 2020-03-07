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7 березня • оновлено в 06:29
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Міць ЗСУ показали з висоти пташиного польоту: з'явилося видовищне відео

2.1т
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В інтернеті з'явилося відео, зняте на одному з військових полігонів України. На ньому зафільмовані масштабні навчання українських захисників із залученням безлічі зразків військової техніки, артилерії та іншого.

Видовищним роликом авторства Defense Express поділилися на своїх сторінках у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), а також оперативне командування ЗСУ "Північ".

Міць ЗСУ показали з висоти

Міць ЗСУ показали з висоти

Скріншот відео

Міць ЗСУ показали з висоти

Міць ЗСУ показали з висоти

Скріншот відео

"Сила і міць Збройних сил України. Поза старими радянськими стандартами, з новітніми розробками, професійними кадрами, перспективами і потенціалом. Вірте у воїнів! Вірте в ЗСУ! Слава Україні", – підписали яскраві кадри.

Міць ЗСУ показали з висоти

Міць ЗСУ показали з висоти

Скріншот відео

Міць ЗСУ показали з висоти

Міць ЗСУ показали з висоти

Скріншот відео

У коментарях під відео патріоти також захопилися силою української армії та подякували військовим за спокійне життя в мирних містах.

"Супер", "Дякую нашим захисникам", "Імпрессів", "Віримо і підтримуємо", "Ковтнув свіжого повітря. Дякую!" – пишуть українці.

Міць ЗСУ показали з висоти пташиного польоту

Міць ЗСУ показали з висоти пташиного польоту

Міць ЗСУ показали з висоти пташиного польоту

Міць ЗСУ показали з висоти пташиного польоту

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці лютого українські військовослужбовці провели навчання на узбережжі Азовського моря, під час яких проводилися маневри за участю авіації та важкої артилерії. У них взяли участь бійці ЗСУ, Національної гвардії, прикордонники та військова авіація.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Древние БМП-1 и Т-64 - бу га га га, вот это "мощь", не смешите, обоз
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Макарский Александр
Макарский Александр
Это такой укро-юмор
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Красиво. Только вся эта военная техника, в случае конфликта с Россией, легко будет разгромлена в течении часа. Но фотка красивая)))
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