Митрополита Епіфанія визнали найвпливовішим з релігійних лідерів України

Главу Православної Церкви України, Блаженнійшого Митрополита Епіфанія визнали найвпливовішим із релігійних діячів України.

Як повідомила пресслужба ПЦУ, журнал "НВ" до Дня Незалежності оприлюднив рейтинг 100 найбільш впливових людей України.

Цього року до нього вперше увійшов Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Епіфанія визнали найвпливовішим з релігійних лідерів України ПЦУ

"Як очільник Помісної Церкви він визнаний експертами, що укладали рейтинг, найвпливовішим з релігійних діячів України. Ми щиро вітаємо Митрополита Епіфанія із цим досягненням, бо воно свідчить як про його особистий авторитет, так і про здобутки всієї Української Церкви", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, главою помісної Православної Церкви України став єпископ УПЦ КП Епіфаній.

Епіфаній (у миру Сергій Петрович Думенко) народився 3 лютого 1979 року в селі Вовкове Іванівського району Одеської області. З 2003 до 2005 викладав у Рівненській духовній семінарії УПЦ КП.

Із благословення Святійшого Патріарха Філарета 21 грудня 2007 року в Михайлівському Золотоверхому монастирі був пострижений у чернецтво з ім'ям Епіфаній на честь свідка Епіфанія Кіпрського. У січні 2008 року призначений секретарем патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета.

Рішенням Архієрейського собору УПЦ КП від 28 червня 2013 року возведений у сан митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського і призначений Патріаршим намісником із правами єпархіального архієрея.

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