"Вакцину від COVID-19 зробить Білл Гейтс, щоб чіпувати людей!" Митрополит УПЦ МП осоромився із дивною заявою

Намісник Почаївської лаври та вікарій Київської митрополії УПЦ МП митрополит Володимир підтримав заяву Синоду Православної церкви Молдови МП про те, що вакцину від коронавірусу зробить Білл Гейтс, нібито щоб імплантувати в людей чіпи.

Йдеться про чергову вигадку російської пропаганди про те, що відомий підприємець через вакцини проти коронавірусу "хоче впровадити в організм людей мікрочіпи, щоб контролювати їх за допомогою технологій 5G", пише ZAXID.NET.

Посилаючись на цю теорію, Синод Православної церкви Молдови Московського Патріархату заявив, що мільярдер використовує вакцини "щоб контролювати людей за допомогою технологій 5G".

Цю заява розкритикували і назвали "конспірологічною безглуздістю" багато церковних та світських діячів, однак митрополит Володимир висловив з нею солідарність і застеріг від використання щеплень проти коронавірусу.

"Звернення Синоду Православної церкви Молдови є надзвичайно актуальним і відповідає на надзвичайно серйозні виклики сучасності, з якими стикається свята православна церква", – йдеться в зверненні за його підписом.

"Підтримуємо вашу сповідницьку позицію. Бажаємо, щоб ви і надалі твердо і рішуче захищали християнські цінності і попереджали православних християн про небезпеки нашого часу", – пише митрополит УПЦ МП.

Пропагандистська теорія про "чіпування" та коронавірус є дуже популярною у Росії. За неї виступають навіть відомі піблічні особистості. До прикладу, раніше про це розповідав режисер Микита Михалков. У випуску говорилося, зокрема, що Білл Гейтс під виглядом ліків від коронавірусу нібито планує імплантувати мільярдам людей чіпи, щоб їх контролювати. Ця інформація виявилася березневим американським фейком, який був неодноразово спростовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Білл Гейтс заявив, що вважає, що налагодити промислове виробництво вакцини від коронавірусу COVID-19 можливо не раніше, ніж через рік.

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