Митрополит ПЦУ Симеон заразився коронавірусом

Митрополит Вінницький і Барський Симеон (Шостацький) інфікувався коронавірусом.

Про це 18 червня повідомили у пресслужбі Вінницько-Барської єпархії Православної церкви України. COVID-19 у священнослужителя виявили під час планового лікування хронічної хвороби. На даний момент він проходить курс лікування в лікарні під наглядом вінницьких лікарів.

"З огляду на те, що в Україні в цілому і в Вінницькій області зокрема в останні дні спостерігається збільшення випадків зараження коронавірусом, закликаємо людей бути обережними і дотримуватися карантину, який має на меті захистити ваше здоров'я і життя", – йдеться в повідомленні.

Особи, які контактували з митрополитом, а також співробітники єпархії та священнослужителі кафедрального собору вже здали тести на коронавірус, а в храмі проведена дезінфекція.

Митрополит Симеон перейшов до Православної церкви України з Української православної церкви Московського патріархату. Він має постійне місце в Священному синоді ПЦУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 18 червня, в Україні офіційно підтверджено 34 063 випадки коронавірусної інфекції. З них 829 були виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом з добового приросту.