Митрополит ПЦУ пішов війною проти Онуфрія: що трапилося

Печерський суд міста Києва зареєстрував позов митрополита ПЦУ Олександра Драбинка до глави РПЦ в Україні (раніше УПЦ МП) Онуфрія про захист честі, гідності та ділової репутації.

Як повідомляє прес-служба Переяславсько-Вишневської єпархії, заява Драбинка стосувалася справи про його "можливе викрадення митрополита Олександра для здійснення тиску на колишнього предстоятеля УПЦ МП Володимира".

У цьому зверненні архієреї РПЦ запевняли, що митрополит Олександр став "джерелом інформаційного бруду" і він поширював "плітки й наклеп".

Олександр Драбинко Facebook Драбинка

"Оскільки в зверненні Священного Синоду вкрай негативно згадується моє ім'я, одразу після публікації звернення я звернувся з відкритим листом до Блаженнішого Митрополита Онуфрія і всього єпископату Української Православної Церкви, в якому вказав на безпідставність звинувачень і їхній вигаданий наклепницький характер. Відповіді на мій лист я не отримав, тому в лютому 2019 року ухвалив непросте для себе рішення — судитися з підписантом звернення Блаженнішим Онуфрієм", — зазначив Драбинко.

Підготовче засідання суду призначене на 29 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній митрополит РПЦ в Україні Олександр Драбинко очолює Управління Переяславсько-Вишневської єпархії, яку сформувала Православна церква України.

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