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/Суспільство

Митрополит ПЦУ пішов війною проти Онуфрія: що трапилося

13.2тЧитати матеріал російською

Печерський суд міста Києва зареєстрував позов митрополита ПЦУ Олександра Драбинка до глави РПЦ в Україні (раніше УПЦ МП) Онуфрія про захист честі, гідності та ділової репутації.

Як повідомляє прес-служба Переяславсько-Вишневської єпархії, заява Драбинка стосувалася справи про його "можливе викрадення митрополита Олександра для здійснення тиску на колишнього предстоятеля УПЦ МП Володимира".

У цьому зверненні архієреї РПЦ запевняли, що митрополит Олександр став "джерелом інформаційного бруду" і він поширював "плітки й наклеп".

Олександр Драбинко

Олександр Драбинко

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"Оскільки в зверненні Священного Синоду вкрай негативно згадується моє ім'я, одразу після публікації звернення я звернувся з відкритим листом до Блаженнішого Митрополита Онуфрія і всього єпископату Української Православної Церкви, в якому вказав на безпідставність звинувачень і їхній вигаданий наклепницький характер. Відповіді на мій лист я не отримав, тому в лютому 2019 року ухвалив непросте для себе рішення — судитися з підписантом звернення Блаженнішим Онуфрієм", — зазначив Драбинко.

Підготовче засідання суду призначене на 29 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній митрополит РПЦ в Україні Олександр Драбинко очолює Управління Переяславсько-Вишневської єпархії, яку сформувала Православна церква України.

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Особа
Олександр Драбинко
Місце
Україна
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
а как же суд божий? ...а,я забыл,на раскольников он не распространяется.
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поперечный вадим
поперечный вадим
Вот и для пэдэрастов организовали свою церкву - ПЦУ.Все нарядные и румяные.
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