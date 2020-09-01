Митрополит ПЦУ Драбинко захворів на COVID-19

Митрополит Переяславський та Вишневський Православної Церкви України Олександр Драбинко захворів на коронавірус COVID-19.

Про свій діагноз клірик повідомив на особистій сторінці у Facebook, уточнивши, що встановив його ПЛР-тестом.

"Задля запобігання непорозумінням і пересудам своїм обов’язком вважаю за доцільне шанобливо повідомити, що в результаті чергового, планового, щомісячного проходження дослідження на COVID-19 методом RT-ПЛР отримав позитивний результат", – написав митрополит ПЦУ.

За словами Драбинка, джерело інфікування, час та місце поки не встановлені. Через це згідно з приписом лікаря він перебуватиме до 15 вересня на карантині.

"Класичних симптомів наразі немає. Температура в нормі. Осіб, із якими мав контакт в останні дні, прошу з увагою поставитись до самопочуття й за потреби звернутись до лікаря. Прошу святих молитв", – наголосив священнослужитель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні коронавірусом інфікувався митрополит Вінницький і Барський ПЦУ Симеон (Шостацький). COVID-19 у священнослужителя виявили під час планового лікування хронічної хвороби.

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