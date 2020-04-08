Місяць на карантині: чим живуть Чернівці - один з осередків COVID-19 в Україні

3 березня в Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусів. Зараз Буковина є лідером в Україні з розповсюдження COVID-19 – станом на 7 квітня вже 247 заражених.

Від пандемії страждають як пересічні громадяни, так і медики. Відомо про чотирьох десятках інфікованих. Захворів навіть головний лікар Чернівецької інфекційної лікарні. В регіоні перекрито рух транспорту, а екстрені служби вже місяць працюють в підвищеному рівні готовності.

Що відбувається в епіцентрі хвороби, як живуть чернівчани і які причини сплеску хвороби – в матеріалі OBOZREVATEL.

Яка ситуація лікарнях

У Чернівцях ситуація не найкраща. Справа в тому, що область знаходиться найближче до Європи. Лікарні регіону переповнені пацієнтами з вірусом, але лікарі поки справляються зі своїми обов'язками. Незважаючи на всі карантинні заходи, а також екіпірування, уберегти медиків від коронавируса на 100%, неможливо.

В результаті – вже 38 медпрацівників захворіли коронавірусів. У коментарі OBOZREVATEL в.о голови Чернівецької обласної лаборотного центру Наталія Гопко підкреслила, більшість з них мають легку стадію хвороби. При цьому аж ніяк не всі з хворих прямо контактували з хворими пацієнтами, тому могли заразитися і поза робочий час.

"У них безсимптомний коронавірус, вони зараз знаходяться на самоізоляції і пробудуть так 14 днів", – підкреслила Гопко. Медик додала, що в її центрі досить як медичних масок, так і реагентів, інших засобів захисту. Серед захворілих – головлікар однієї з Черновецький лікарень, який контактував із зараженими. Правда, ім'я людини, поки не розкривається.

На відміну від українського Ухань, Монастириська на Тернопільщині, місцева влада змогла вчасно ввести карантин. До того ж, Чернівці – місто обласного значення, тому проблем з першим необхідним поки немає. Лікар-анестезіолог Роман Курулюк визнає, що поки в його лікарні всього вистачає. Але великі чи запаси, ніхто не знає.

"Поки ситуація така: заходиш в червону зону – дають все необхідне. З цим проблем немає. Але наскільки цього вистачить, не знаю, я не бачив склад. І треба також розуміти, скільки використовують інші наші відділення. Державі важко йдуть процеси закупівлі, але нам допомагає народ. Поставки апаратів і захисту – це теж таке питання: може, склади порожні? Хто першим встиг, той і забрав ", – розповів він в інтерв'ю Шпальт.

У Чернівцях комендансткій годину?

У місті вже кілька тижнів жорсткі правила карантину, які втім місцеві жителі не завжди дотримуються. Але сказати, що на вулиці тотальний хаос, не можна. Зупинки громадського транспорту порожні, а ось в магазинах і супермаркетах все спокійно.

Також місцева влада запровадила на вихідні з 4 по 6 квітня комендансткій годину. Чернівчан попросили до 13 години суботи купити максимальну кількість продуктів, щоб не виходити з дому до 6 ранку понеділка, 6 березня.

За словами Марії Агісян, все це викликало хаос на наступний день, що і було очікувано. "Люди з ранку в суботу люди ломанулись в магазини. Вони почали кучковаться, створювати великі черги. Це все дуже безглуздо зроблено, нормально нічого не пояснили", – поділилася вона з OBOZREVATEL.

Чернівчанин Дмитро Антонюк підтверджує, після оголошення комендантської часу біля супермаркетів зібралися десятки людей.

"Тим не менш, паніки я не побачив. Люди купували тільки те, чого їм не вистачало з розрахунком на два дні. Ніхто масово не купував ні гречку, ні туалетний папір, ні рис і т.д. Поставилися до обмежувальних дій цілком спокійно. і так всі будинки сиділи, ну а зайві два дні потерпіти в більш суворих умовах і поготів ", – підкреслив OBOZREVATEL Дмитро.

У чому причини різкого стрибка зараженння

Буковина – регіон прикордонний, і за останній місяць в Чернівці і область приїхали десятки тисяч українців з країн Європи. Наприклад, перша хвора в області, заробітчанка Єлизавета, яка повернулася додому з Італії. Приїхавши додому, місцева мешканка брала найактивнішу участь у громадському житті свого села Колінківці.

Вона ходила на мітинги, зустрічалася з односельцями, в результаті захворіли десятки людей. Жінка також запам'яталася відеозверненням-вибаченням, яке зібрало мільйони переглядів.

І таких людей в регіоні сотні, Багато з них просто не дотримувалися карантинні заходи.

Єдино правильний шлях

За спостереженнями Марії Агісян, в більшості своїй, люди нормально поставилися до жорстких обмежувальних заходів. Природно, є і полярні думки – повна безвідповідальність і тотальна паніка, але більшість городян поводяться відповідально. Більш того, в умовах карантину навіть почала вироблятися новий соціальна солідарність.

"Наприклад, я вчора через місто йшла, зустрічаєшся поглядом з людиною, ви йдете один одному назустріч і розходьтеся, щоб дотримуватися дистанції. При цьому, посміхаєтеся один одному. З'являється якась солідарність", – поділилася вона.

Тарас Полатайко впевнений, що такі заходи потрібні і завдяки їм вдасться уникнути сценарію Італії.

"З самого початку я стежу за розвитком пандемії в різних країнах за допомогою різних наукових джерел і розумію, що з нашою системою охорони здоров'я, це єдиний можливий шлях уникнути катастрофічного сценарію, за типом Італії. Вже місяць я самоізолюється і виходжу тільки за продуктами", – розповів художник.

До речі, за його словами, на тлі епідемії навіть виникло політичне протистояння. Мовляв, проти мера почали працювати конкуренти, які тиснули на те, карантин не потрібен.

Ця "мантра" продовжує звучати і до сих пір, однак, більшість людей підтримує карантин. "Більшість підтримує карантинні заходи. Але є і такі, які від самого початку спамили стрічку питаннями:" Де взяти маску? ". Можна й самому пошити. Це патерналістські-інфантильний сегмент. Є ще барижно-інфантильний сегмент, який апелює до популістським мантре" хто гроші дасть? ". Їх хочеться запитати що краще: потрапити на апарат ШВЛ, якого немає, або місяць поїсти гречку без шашличка?", – задається питанням художник.

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