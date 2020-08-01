Місячний посівний календар на серпень 2020: коли не можна працювати в саду і городі

Місячний посівний календар на серпень 2020 року допоможе розпланувати роботи на землі з урахуванням фаз Місяця.

Про те, які дні є сприятливими, а в які краще відмовитися від посадок і посівів, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Сприятливі дні в серпні 2020 для посіву овочів

Огірки: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 24, 25 серпня;

морква: 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16 серпня;

солодкий перець: 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 24, 25 серпня;

часник: 1, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29 серпня;

баклажани: 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 24, 25 серпня;

цибуля: 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 24, 25 серпня.

Зростаючий Місяць сприяє розвитку наземних частин рослин, а Спадаючий – росту кореневищ і бульб Фото: Pixabay

Сприятливі дні для посіву та посадки квітів у серпні 2020

Однорічні квіти: 5, 6, 7, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25 серпня;

дворічні та багаторічні квіти: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 серпня;

цибулинні і бульбові квіти: 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 22, 23 серпня.

Несприятливі дні для посіву та посадки рослин у серпні 2020

Повний місяць – 3 серпня, а також день до і день після повного Місяця – 2 і 4 серпня.

Молодик – 19 серпня, а також день до і день після Молодика – 18 і 20 серпня.

У серпні ще триває посів і посадка деяких рослин Фото: zelenasadyba.com.ua

Місячний посівний календар на серпень 2020 року допоможе розпланувати роботи на землі Фото: zelenasadyba.com.ua

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