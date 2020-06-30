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Місячний посівний календар на липень 2020: коли не варто працювати в саду й городі

Аліна Мельник
Суспільство
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Посівний календар садівника і городника допоможе розпланувати роботи на Землі

Посівний календар садівника і городника допоможе розпланувати роботи на Землі. Pixabay

Посівний календар садівника й городника на липень 2020 року враховує фази Місяця та допоможе розпланувати роботи на землі.

Так, відомо, що молодик і повний місяць пригнічують ріст рослин, тоді як зростаючий сприяє розвитку наземних частин рослин, а спадаючий – росту кореневищ і бульб. Детальніше про сприятливі дні для тих чи інших робіт у саду й на городі читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Сприятливі дні в липні 2020 для роботи в саду й на городі

Сприятливих днів для справ у саду й на городі в липні 2020 року – дев'ять, це 1, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 25 липня.

Ці дати є періодом росту Місяця і його останньої чверті, коли можна займатися мульчуванням грунту, поливом, другою посадкою зелені, огірків, томатів, перцю, квасолі, баклажанів, капусти, кабачків.

Посівний календар враховує фази Місяця

Посівний календар враховує фази Місяця Ілюстративне фото / Pixabay

Несприятливі дні для роботи на землі

Несприятливими в липні 2020 року днями є 2, 5, 14, 17-20, 22-24, 27-29 і 31 числа. У цей час краще не садити і не пересаджувати рослини. Зате можна зайнятися збором ранньої картоплі, ягід, фруктів, коренеплодів, лікарських рослин.

Також можна знищувати шкідників, зайнятися обрізкою дерев і кущів, підживленням квітів, обкурюванням рослин, мульчуванням. Трава, скошена 4, 5, 6, 7 липня, буде рости повільніше.

Усі інші дні в липні 2020 року є нейтральними і не протипоказані для щоденної роботи в саду й на городі.

Збір трав

Найкраще цілющі трави збирати 1, 5-8, 9, 13, 14, 22-24 і 27-31 липня.

Місячний посівний календар на липень 2020: коли не варто працювати в саду й городі

Місячний посівний календар на липень 2020: коли не варто працювати в саду й городі zelenasadyba.com.ua

Місячний посівний календар на липень 2020: коли не варто працювати в саду й городі

Місячний посівний календар на липень 2020: коли не варто працювати в саду й городі zelenasadyba.com.ua

Місячний посівний календар на липень 2020: коли не варто працювати в саду й городі

Місячний посівний календар на липень 2020: коли не варто працювати в саду й городі zelenasadyba.com.ua

Місячний посівний календар на липень 2020: коли не варто працювати в саду й городі

Місячний посівний календар на липень 2020: коли не варто працювати в саду й городі zelenasadyba.com.ua

Місячний посівний календар на липень 2020: коли не варто працювати в саду й городі

Місячний посівний календар на липень 2020: коли не варто працювати в саду й городі zelenasadyba.com.ua

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