Посівний календар садівника і городника допоможе розпланувати роботи на Землі. Pixabay

Посівний календар садівника й городника на липень 2020 року враховує фази Місяця та допоможе розпланувати роботи на землі.

Так, відомо, що молодик і повний місяць пригнічують ріст рослин, тоді як зростаючий сприяє розвитку наземних частин рослин, а спадаючий – росту кореневищ і бульб. Детальніше про сприятливі дні для тих чи інших робіт у саду й на городі читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Сприятливі дні в липні 2020 для роботи в саду й на городі

Сприятливих днів для справ у саду й на городі в липні 2020 року – дев'ять, це 1, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 25 липня.

Ці дати є періодом росту Місяця і його останньої чверті, коли можна займатися мульчуванням грунту, поливом, другою посадкою зелені, огірків, томатів, перцю, квасолі, баклажанів, капусти, кабачків.

Посівний календар враховує фази Місяця Ілюстративне фото / Pixabay

Несприятливі дні для роботи на землі

Несприятливими в липні 2020 року днями є 2, 5, 14, 17-20, 22-24, 27-29 і 31 числа. У цей час краще не садити і не пересаджувати рослини. Зате можна зайнятися збором ранньої картоплі, ягід, фруктів, коренеплодів, лікарських рослин.

Також можна знищувати шкідників, зайнятися обрізкою дерев і кущів, підживленням квітів, обкурюванням рослин, мульчуванням. Трава, скошена 4, 5, 6, 7 липня, буде рости повільніше.

Усі інші дні в липні 2020 року є нейтральними і не протипоказані для щоденної роботи в саду й на городі.

Збір трав

Найкраще цілющі трави збирати 1, 5-8, 9, 13, 14, 22-24 і 27-31 липня.

Місячний посівний календар на липень 2020: коли не варто працювати в саду й городі zelenasadyba.com.ua

Місячний посівний календар на липень 2020: коли не варто працювати в саду й городі zelenasadyba.com.ua

Місячний посівний календар на липень 2020: коли не варто працювати в саду й городі zelenasadyba.com.ua

Місячний посівний календар на липень 2020: коли не варто працювати в саду й городі zelenasadyba.com.ua

Місячний посівний календар на липень 2020: коли не варто працювати в саду й городі zelenasadyba.com.ua

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