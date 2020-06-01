Місячний посівний календар на червень 2020 в Україні: коли і що краще саджати

Посівний календар на червень 2020 на Україні допоможе садівникам-городникам зорієнтуватися, коли краще садити ті чи інші рослини.

Так, хоча всі основні культури вже було посаджено в травні, у червні належить висадити у відкритий грунт розсаду огірків, помідорів, капусти, кабачків, динь і кавунів. Оскільки ріст рослин багато в чому залежить від фази Місяця, представлений нижче календар підкаже найсприятливіший час для проведення робіт на землі і допоможе уникнути небезпечних періодів.

Посівний календар на червень 2020 на Україні Ілюстративне фото / Pixabay

Посівний календар на червень 2020: коли і що краще саджати

1 червня 2020 – цибуля і картопля.

2 червня 2020 – дерева і чагарники, можна займатися їх обрізкою.

3 червня 2020 – будь-які види рослин, заготівля лікарських трав.

4 червня 2020 – бажано замочити насіння, які будете саджати. Сприятлива висадка коренеплодів, гарбуза і цибулі.

7 червня 2020 – часник і коренеплоди.

8 червня 2020 – посів овочів для зимового зберігання: коренеплоди і картопля, злаки, бобові та дерева. Бажано прополоти грядки від бур'янів.

11-13 червня 2020 – помідори, огірки та плодові чагарники. Важливо, щоб полив у ці дні був помірним.

17 червня 2020 – можна саджати практично всі садово-городні культури. Від пересадки краще відмовитися.

18 червня 2020 – висадка кущів і плодових дерев.

27 червня 2020 – висадка полуниці, малини, смородини та інших ягід.

28-29 червня 2020 – коренеплоди і зелень, капуста та кімнатні квіти.

Посівний календар на червень 2020 zelenasadyba.com.ua

Посівний календар на червень zelenasadyba.com.ua

Місячний посівний календар на червень 2020 zelenasadyba.com.ua

Місячний посівний календар на червень zelenasadyba.com.ua

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