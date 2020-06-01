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1 червня • оновлено в 06:05
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Місячний посівний календар на червень 2020 в Україні: коли і що краще саджати

1.7т
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Посівний календар на червень 2020 на Україні допоможе садівникам-городникам зорієнтуватися, коли краще садити ті чи інші рослини.

Так, хоча всі основні культури вже було посаджено в травні, у червні належить висадити у відкритий грунт розсаду огірків, помідорів, капусти, кабачків, динь і кавунів. Оскільки ріст рослин багато в чому залежить від фази Місяця, представлений нижче календар підкаже найсприятливіший час для проведення робіт на землі і допоможе уникнути небезпечних періодів.

Посівний календар на червень 2020 на Україні

Посівний календар на червень 2020 на Україні

Ілюстративне фото / Pixabay

Посівний календар на червень 2020: коли і що краще саджати

1 червня 2020 – цибуля і картопля.

2 червня 2020 – дерева і чагарники, можна займатися їх обрізкою.

3 червня 2020 – будь-які види рослин, заготівля лікарських трав.

4 червня 2020 – бажано замочити насіння, які будете саджати. Сприятлива висадка коренеплодів, гарбуза і цибулі.

7 червня 2020 – часник і коренеплоди.

8 червня 2020 – посів овочів для зимового зберігання: коренеплоди і картопля, злаки, бобові та дерева. Бажано прополоти грядки від бур'янів.

11-13 червня 2020 – помідори, огірки та плодові чагарники. Важливо, щоб полив у ці дні був помірним.

17 червня 2020 – можна саджати практично всі садово-городні культури. Від пересадки краще відмовитися.

18 червня 2020 – висадка кущів і плодових дерев.

27 червня 2020 – висадка полуниці, малини, смородини та інших ягід.

28-29 червня 2020 – коренеплоди і зелень, капуста та кімнатні квіти.

Посівний календар на червень 2020

Посівний календар на червень 2020

zelenasadyba.com.ua

Посівний календар на червень

Посівний календар на червень

zelenasadyba.com.ua

Місячний посівний календар на червень 2020

Місячний посівний календар на червень 2020

zelenasadyba.com.ua

Місячний посівний календар на червень

Місячний посівний календар на червень

zelenasadyba.com.ua

Посівний календар: що саджати в червні

Посівний календар: що саджати в червні

zelenasadyba.com.ua

Посівний календар на червень 2020: сприятливі дні

Посівний календар на червень 2020: сприятливі дні

zelenasadyba.com.ua

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Автор
Аліна Мельник
Тема
новини України
Місце
Україна
Теги
аграрії календарь місячний календар
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