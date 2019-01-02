Місячний календар садівника і городника: коли і що садити у січні 2019 року

Від фази Місяця безпосередньо залежить майбутній урожай рослин. У січні можна вдало виростити розсаду для огірків, капусти усіх видів, гострого і солодкого перцю. Саме їх варто садити завчасно, тому що вони довго ростуть.

OBOZREVATEL розповість, які вдалі і невдалі дні цього місяця згідно з місячним календарем 2019 року очікують городників і садівників-любителів.

Городник з урожаєм regrus.ru

Періоди Нового і Повного Місяця прийнято вважати найбільш невдалими днями для вирощування, оскільки робота з рослинами може навіть завдати їм шкоди.

Спадаючий Місяць — із 1 по 5 січня.

Молодик — 6 січня.

Зростаючий Місяць — із 7 по 20 січня.

Повний місяць — 21 січня.

Спадаючий Місяць — із 22 по 31 січня.

Сприятливі дні для посіву насіння огірків на розсаду: 1, 2, 10, 11, 19, 20.

Сприятливі дні для посіву насіння солодкого перцю на розсаду: 1, 2, 10, 11, 15, 16, 19, 20.

Сприятливі дні для посіву насіння гострого перцю на розсаду: 3, 4, 19, 20, 30, 31.

Сприятливі дні для посіву насіння капусти всіх видів на розсаду: 1, 2, 15, 16, 19, 20, 30, 31.

Сприятливі дні для посіву насіння томатів на розсаду: 1, 2, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 27, 28, 29.

Сприятливі дні для посіву насіння зелені на розсаду: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31.

Сприятливі дні для посіву насіння редиски на розсаду: 1, 2, 3, 4, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Сприятливі дні для посіву насіння баклажанів на розсаду: 1, 2, 10, 11, 19, 20.

Посадка рослин joinfo.ua

Сприятливі дні для посіву та посадки однорічних квітів: 1, 2, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 23, 24.

Сприятливі дні для посіву та посадки дворічних і багаторічних квітів: 1, 2, 10, 11, 15, 16.

Сприятливі дні для посіву та посадки цибулинних і бульбових квітів: 1, 2, 3, 4, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31.

Заборонені для посадки дні: 5, 6, 7, 21.

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