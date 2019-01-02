Місячний календар садівника і городника: коли і що садити у січні 2019 року

Від фази Місяця безпосередньо залежить майбутній урожай рослин. У січні можна вдало виростити розсаду для огірків, капусти усіх видів, гострого і солодкого перцю. Саме їх варто садити завчасно, тому що вони довго ростуть.
OBOZREVATEL розповість, які вдалі і невдалі дні цього місяця згідно з місячним календарем 2019 року очікують городників і садівників-любителів.
Городник з урожаєм
regrus.ru
Періоди Нового і Повного Місяця прийнято вважати найбільш невдалими днями для вирощування, оскільки робота з рослинами може навіть завдати їм шкоди.
Спадаючий Місяць — із 1 по 5 січня.
Молодик — 6 січня.
Зростаючий Місяць — із 7 по 20 січня.
Повний місяць — 21 січня.
Спадаючий Місяць — із 22 по 31 січня.
Сприятливі дні для посіву насіння огірків на розсаду: 1, 2, 10, 11, 19, 20.
Сприятливі дні для посіву насіння солодкого перцю на розсаду: 1, 2, 10, 11, 15, 16, 19, 20.
Сприятливі дні для посіву насіння гострого перцю на розсаду: 3, 4, 19, 20, 30, 31.
Сприятливі дні для посіву насіння капусти всіх видів на розсаду: 1, 2, 15, 16, 19, 20, 30, 31.
Сприятливі дні для посіву насіння томатів на розсаду: 1, 2, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 27, 28, 29.
Сприятливі дні для посіву насіння зелені на розсаду: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31.
Сприятливі дні для посіву насіння редиски на розсаду: 1, 2, 3, 4, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Сприятливі дні для посіву насіння баклажанів на розсаду: 1, 2, 10, 11, 19, 20.
Посадка рослин
joinfo.ua
Сприятливі дні для посіву та посадки однорічних квітів: 1, 2, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 23, 24.
Сприятливі дні для посіву та посадки дворічних і багаторічних квітів: 1, 2, 10, 11, 15, 16.
Сприятливі дні для посіву та посадки цибулинних і бульбових квітів: 1, 2, 3, 4, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31.
Заборонені для посадки дні: 5, 6, 7, 21.
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