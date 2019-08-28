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Місячний календар на вересень: що не можна робити

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Повний місяць у вересні 2019 припадає на суботу, 14 число.

OBOZREVATEL розповість про фази місяця, вкаже точний час повного місяця, молодика, першої і третьої чверті.

Перша чверть – 6 вересня, о 6:12 за київським часом. Місяць у Стрільці. Перша половина дня – гарний час для вирішення питань у судах і будь-яких юридичних дій, а також для походу в державні структури, адміністрації тощо – вони будуть успішними. Сприятливий період для поїздок і подорожей.

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Друга половина дня: обережно підбирайте слова, особливо під час ділових переговорів. Гарний час для бізнесменів і активних людей. Ідеї, озвучені раніше, можуть бути підтримані.

Пейзаж із повним Місяцем, колаж

Пейзаж із повним Місяцем, колаж

https://www.goodfon.ru

Повний місяць – 14 вересня, о 7:35 за київським часом. Місяць у Рибах. Підвищена емоційність може перешкоджати ухвалювати зважені раціональні рішення, тому їх краще відкласти на інший день. Гарний час для духовних практик, медитації, психологічних тренінгів і семінарів, містичного досвіду. Сприятливий час для збору лікарських трав, тому що їх сила в повний місяць максимальна.

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Третя чверть – 22 вересня, о 5:44 за київським часом. Місяць у Раку. День гарний для рутинних справ, які вимагають неквапливості, уваги і посидючості. Сприятливий час для різних дій зі старовинними речами (антикваріатом) та для вирішення юридичних питань. Не рекомендується позичати гроші – вони можуть не повернутися. У цей день вразливість людей підвищується, тому слід підбирати слова з особливою ретельністю.

Молодик – 28 вересня, о 21:28 за київським часом. Місяць в Діві. Хороший день для побудови планів на найближчий місячний місяць, але з реальними кроками слід почекати до завтра. Добре вдаватимуться справи, що вимагають серйозного раціонального підходу і вдумливості. Всі дії з фінансами і нерухомістю будуть вдалими. Гарні результати принесе освіта і самовдосконалення.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, який вплив фази Місяця спричиняють на організм людини.

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