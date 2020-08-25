Місячний календар на вересень 2020: коли найнебезпечніші дні

Місячний календар на вересень 2020 року допоможе зорієнтуватися, які дні є сприятливими або несприятливими для будь-яких справ і починань, а також коли буде повня, молодик, зростаючий і спадаючий місяць.

Так, зокрема 2 вересня настане так званий Кукурудзяний місяць – повний місяць, який

індіанці прозвали так через пору збору врожаю кукурудзи. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує місячний календар на перший місяць осені.

Місячний календар на вересень 2020: сприятливі дні

Так, найсприятливіші дні для бізнесу та особистого життя очікуються 1, 21,22 і 28 вересня. Добрими будуть також дні 8, 16, 23, 30 вересня.

Місячний календар на вересень 2020: несприятливі дні

Украй несприятливі дні для будь-яких справ, починань, знайомств тощо будуть 11 і 13 вересня. Складними астрологи називають також 3, 4 і 5 вересня.

Усі інші дні місяця є нейтральними для соціальних взаємодій.

Місячний календар на вересень 2020 року Фото: vedmochka.net

Фази Місяця у вересні 2020 року

Повний місяць – 2 вересня (Кукурудзяний місяць).

Молодик – 17 вересня.

Зростаючий Місяць – 1 вересня і 18-30 вересня.

Спадаючий Місяць – 3-16 вересня.

Четверта чверть – 10 вересня.

Друга чверть – 24 вересня.

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