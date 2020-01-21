Місячний календар на 22 січня: бережіть здоров'я

Згідно з місячним календарем на січень 2020 року, в середу, 22 січня, багато хто може відчути невелике нездужання, можливі некритичні проблеми зі здоров'ям.

Водночас будь-які дії з нерухомістю будуть особливо вдалими, повідомляє OBOZREVATEL.

На 22 січня випадає 27-й і 28-й місячний день. Місяць буде перебувати в зодіакальному знаку Козеріг.

У цей день рекомендується вирішувати всі суто матеріальні питання: купівля-продаж нерухомості, оренда, ремонт, фінанси тощо. Вдалою буде покупка автомобіля та інші великі придбання. Водночас взаємодія з будь-якими державними структурами може не принести бажаного результату.

У середу слід з особливою увагою поставитися до порад друзів і партнерів – вони можуть виявитися корисними.

Місячний календар на 22 січня

День пройде під знаком Меркурія, бога торгівлі і комунікацій. Він буде сприятливий для журналістів, програмістів і всіх, чия робота так чи інакше пов'язана з інформацією. Люди, зайняті в бізнесі, зможуть досягти великих успіхів за умови, що будуть діяти сміливо і рішуче.

22 січня дуже добре буде даватися рішення задач, які вимагають застосування розумових зусиль, концентрації уваги і зосередження. Це найкращий день для школярів і студентів, щоб підігнати всі "хвости".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив любовний гороскоп на тиждень із 20 по 26 січня за Таро Казанови. Він обіцяє успіх у любові Терезам і зцілення Рибам.

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